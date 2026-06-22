Aviso rojo este martes en Córdoba y Jaén por temperaturas máximas de 44 grados

Sevilla, 22 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel máximo de aviso (rojo) este martes por temperaturas máximas que pueden llegar a los 44 grados en comarcas de las provincias andaluzas de Córdoba y Jaén.

Según ha informado Aemet, existirá un "peligro extraordinario" tanto en la zona de la Campiña de Córdoba y en Morena y Condado, en la provincia jienense, por estas temperaturas entre las 13:00 y las 21:00 horas de este martes.

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En el resto de estas dos provincias andaluzas los avisos serán naranja en la Subbética cordobesa, Sierra y Pedroches por máximas de 40; y en el Valle del Guadalquivir de Jaén, donde podrán sobrepasar los 43.

Los avisos también serán naranja en la cuenca granadina del Genil, con máximas de 40, y en el Poniente y Almería capital, donde llegarán a los 39.

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En otros puntos de Andalucía el aviso será amarillo, como en la provincia de Sevilla (Campiña y Sierra Norte) por termómetros que superarán localmente los 40 grados, mientras que en el Valle del Almanzora y Los Velez, en Almería, llegarán a 38.

La activación de estos avisos se produce después de que Aemet se haya referido en su perfil de X de su servicio en Andalucía a la noche "infernal" vivida en Almería, donde la temperatura no ha bajado durante esta pasada madrugada de los 30 grados. EFE

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