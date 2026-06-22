Espana agencias

Aviso rojo este martes en Córdoba y Jaén por temperaturas máximas de 44 grados

Guardar
Google icon

Sevilla, 22 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel máximo de aviso (rojo) este martes por temperaturas máximas que pueden llegar a los 44 grados en comarcas de las provincias andaluzas de Córdoba y Jaén.

Según ha informado Aemet, existirá un "peligro extraordinario" tanto en la zona de la Campiña de Córdoba y en Morena y Condado, en la provincia jienense, por estas temperaturas entre las 13:00 y las 21:00 horas de este martes.

PUBLICIDAD

En el resto de estas dos provincias andaluzas los avisos serán naranja en la Subbética cordobesa, Sierra y Pedroches por máximas de 40; y en el Valle del Guadalquivir de Jaén, donde podrán sobrepasar los 43.

Los avisos también serán naranja en la cuenca granadina del Genil, con máximas de 40, y en el Poniente y Almería capital, donde llegarán a los 39.

PUBLICIDAD

En otros puntos de Andalucía el aviso será amarillo, como en la provincia de Sevilla (Campiña y Sierra Norte) por termómetros que superarán localmente los 40 grados, mientras que en el Valle del Almanzora y Los Velez, en Almería, llegarán a 38.

La activación de estos avisos se produce después de que Aemet se haya referido en su perfil de X de su servicio en Andalucía a la noche "infernal" vivida en Almería, donde la temperatura no ha bajado durante esta pasada madrugada de los 30 grados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fruta en la cena mejora el control de la glucosa en adultos obesos, según un estudio

Infobae

Fajardo, "enlace" entre Zapatero y Venezuela, rehusa contestar en comisión SEPI del Senado

Infobae

Euskadi gestionará los seguros agrarios y los centros médicos para el carné de conducir

Infobae

Sumar celebra la condena a Ábalos pero pide la misma contundencia con los corruptores

Infobae

El Supremo asegura que Aldama ha colaborado con información "veraz y relevante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

El CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

ECONOMÍA

El País Vasco asume nuevas competencias en tráfico, circulación de vehículos y seguros agrarios: estas serán sus funciones

El País Vasco asume nuevas competencias en tráfico, circulación de vehículos y seguros agrarios: estas serán sus funciones

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

DEPORTES

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar