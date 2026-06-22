Espana agencias

El escolta estadounidense Paul Jorgensen renueva una temporada con el Básquet Coruña

Guardar
Google icon

A Coruña, 22 jun (EFE).- El escolta estadounidense Paul Jorgensen, elegido mejor jugador de la final por el ascenso a la ACB que el Básquet Coruña ganó al Movistar Estudiantes, ha renovado un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el club gallego.

El jugador, que no ocupa plaza de extracomunitario al disponer de pasaporte italiano, ha promediado 12.4 puntos, 2.7 rebotes y 2.1 asistencias con la camiseta naranja en este último curso.

PUBLICIDAD

La renovación de Jorgensen se une a las ya anunciadas de Dino Radoncic, Guillem Jou, Caio Pacheco, Jacobo Díaz y Dídac Cuevas. De momento, el único refuerzo del conjunto dirigido por Carles Marco es el base americano Alonzo Verge Jr (SC Rasta Vechta alemán). EFE

dmg/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El director de Emergencias durante la dana defiende que "no tenía competencias" aquel día

Infobae

PP y Vox señalan a Sánchez y PSOE defiende que actuó contra Ábalos desde el primer minuto

Infobae

El Racing anuncia el fichaje de Canales

Infobae

Ancelotti 'mima' a Vinícius en el entrenamiento de Brasil

Infobae

Sergio Canales regresa al Racing y firma por dos años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

Claves para entender la caída de Keir Starmer y el ascenso de Andy Burnham: el “rey del Norte” quiere ser líder del laborismo y bajar el precio de la cerveza en los pubs

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “¿A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

ECONOMÍA

El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

Solo uno de cada dos trabajadores cree que su empresa cuida el bienestar de su plantilla, frente al 77% de los directivos

Trabajar al volante pasa factura: la Seguridad Social avala la jubilación anticipada de los conductores profesionales por su alta siniestralidad

El coste oculto que encarece la vivienda nueva en España: uno de cada cuatro euros son impuestos, cargas públicas y tasas

Hasta cuatro días libres por calor extremo: los trabajadores pueden acogerse a un permiso retribuido durante las olas de calor

DEPORTES

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Noruega y el partido ante una Senegal marcada por el caos: de los impagos de primas y una alimentación deficiente a un seleccionador sin contrato

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo