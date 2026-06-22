El escolta estadounidense Paul Jorgensen renueva una temporada con el Básquet Coruña

A Coruña, 22 jun (EFE).- El escolta estadounidense Paul Jorgensen, elegido mejor jugador de la final por el ascenso a la ACB que el Básquet Coruña ganó al Movistar Estudiantes, ha renovado un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el club gallego.

El jugador, que no ocupa plaza de extracomunitario al disponer de pasaporte italiano, ha promediado 12.4 puntos, 2.7 rebotes y 2.1 asistencias con la camiseta naranja en este último curso.

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La renovación de Jorgensen se une a las ya anunciadas de Dino Radoncic, Guillem Jou, Caio Pacheco, Jacobo Díaz y Dídac Cuevas. De momento, el único refuerzo del conjunto dirigido por Carles Marco es el base americano Alonzo Verge Jr (SC Rasta Vechta alemán). EFE

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