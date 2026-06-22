Ancelotti 'mima' a Vinícius en el entrenamiento de Brasil

Morristown (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, conversó largo y tendido este lunes con Vinícius Júnior en la sesión de entrenamiento de la selección brasileña, en el Columbia Park de Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos).

El técnico italiano apoyó la mano en el hombro de su antiguo pupilo en el Real Madrid y le habló al oído, según presenció EFE. El 7 de la 'Seleção' gesticuló bastante al responder, mientras el preparador de Reggiolo le esbozaba una sonrisa.

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Vinícius Júnior está siendo el gran protagonista de la Canarinha en este arranque del Mundial 2026, con dos goles y una asistencia en los dos primeros partidos ante Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

Fue el autor del tanto del empate frente los Leones del Atlas en Nueva Jersey y contra el combinado caribeño provocó el primer gol, regaló el segundo a Matheus Cunha y marcó el tercero.

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En el entrenamiento de este lunes, 'Carletto' tuvo una atención especial con la estrella brasileña, que ha prometido mostrar una versión todavía mejor el miércoles en el último partido del Grupo C contra Escocia, en Miami.

Después de una temporada en blanco con el Real Madrid, Vini ha asegurado que llega a esta Copa del Mundo en su mejor momento "físico y mental" y afirma que su objetivo es devolver a Brasil "a lo más alto", después de una sequía de 24 años sin un título mundial.

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La pentacampeona del mundo lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, que en la última fecha se medirá a una Haití ya eliminada. EFE

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