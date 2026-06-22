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Acepta 23 años de cárcel por asesinar a su marido octogenario en Sant Andreu de la Barca

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Barcelona, 22 jun (EFE).- Una mujer de 71 años ha aceptado una condena de 23 años y medio de cárcel por asesinar a su marido de 84, de quien se estaba divorciando, estrangulándolo mientras dormía en su domicilio de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), hechos que quedaron registrados por una grabadora oculta.

La acusada ha asumido una condena por asesinato y robo en casa habitada al alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que pedía inicialmente 26 años de cárcel para ella, lo que le ha evitado el juicio, que debía iniciarse este lunes en la Audiencia de Barcelona con un jurado popular.

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El ministerio público ha rebajado su pena a 23 años y medio de cárcel, al aplicar a la procesada la atenuante de colaboración con la justicia, a cambio de que la mujer reconociera los hechos que se le imputaban.

La víctima, que fue asesinada 2023, había contratado a la procesada en abril de 2021 para que se encargara de las tareas domésticas y le hiciera de cuidadora, porque su esposa había muerto, según el escrito de la Fiscalía que la acusada ha aceptado.

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"Movida por un interés económico", añade el escrito, la acusada inició una relación sentimental con la víctima, con quien acabó casándose en mayo de 2022.

Tras la boda, la actitud de la acusada hacia su marido cambió: lo desatendía y lo aislaba de su familia, hasta conseguir hacerse con el control de su patrimonio y que la autorizara para operar en sus cuentas bancarias.

A lo largo de meses en que la relación se fue deteriorando, el fallecido decidió divorciarse, para lo que contrató los servicios de un abogado y revocó la autorización para que la acusada accediera a sus cuentas. En marzo de 2023, la mujer abandonó el domicilio.

Según el relato de la Fiscalía que la acusada ha aceptado, la madrugada del 4 de abril esta acudió al domicilio del fallecido, con una copia de las llaves que se había quedado, y tras comprobar que estaba dormido lo estranguló con un cable eléctrico al que hizo varios nudos. Posteriormente, se apoderó del dinero que guardaba en una caja metálica.

El crimen salió a la luz gracias a que los hechos quedaron registrados en una grabadora que los hijos de la víctima habían dejado en el primer cajón de la mesilla de noche. EFE

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