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PP y Vox tratan de frenar en el Congreso la despenalización de delitos de opinión que PSOE y Sumar han reactivado

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El PP y Vox quieren frenar en el Congreso la despenalización de los delitos de opinión que el PSOE y Sumar han acordado desbloquear esta semana después de llevar más de dos años en el 'congelador'. Así, los partidos de la oposición han presentado sendas enmiendas de totalidad con texto alternativo que obligarán a un nuevo debate en el Pleno del Congreso que aún no tiene fecha.

El pasado lunes, el PSOE y Sumar anunciaron un acuerdo para desbloquear la tramitación de la reforma del Código Penal que impulsó el grupo plurinacional al inicio de la legislatura para suprimir los denominados delitos de opinión, como son las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Fue la primera iniciativa que Sumar llevó al Pleno en esta legislatura y desde entonces, diciembre de 2023, estaba 'congelada' con sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas.

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Los dos partidos que componen el Gobierno de coalición querían acelerar ahora la tramitación y habilitar el mes de julio para empezar a discutir la redacción de la reforma, pero el PP y Vox han presentado sendas enmiendas de totalidad con texto alternativo y la tramitación tendrá que volver a parar.

ES INNECESARIO

Las enmiendas de PP y Vox buscan dejar el Código Penal de 1995 como está actualmente, con los delitos que PSOE y Sumar quieren suprimir. "El legislador redactó todos los tipos penales contenidos en dicha norma con 'especial mesura' y dando especial relieve 'a la tutela de los derechos fundamentales'. Todo ello hace innecesaria la modificación de los delitos mencionados, y mucho menos su supresión", sostiene el PP en su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press.

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Vox aprovecha su enmienda para introducir mayor castigo a las ofensas a los símbolos nacionales, proponiendo la inhabilidad de las autoridades que no pongan la bandera de España y la pérdida de subvenciones a sus partidos.

Y también propone incluir una pena accesoria de retirada de la nacionalidad española a quienes cometen este tipo de delitos habiendo sido nacionalizados.

Ambos partidos se oponen también a la pretensión de Sumar de suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque este punto ya cuenta con el rechazo del PSOE, que lo ha dejado fuera del acuerdo con su socio.

Los textos alternativos de PP y Vox deberán debatirse y votarse en el Pleno del Congreso, si bien ya no han entrado en el orden del día de la próxima semana, que es el último de este periodo ordinario de sesiones. Por ello, el debate podría aplazarse a julio o incluso a septiembre. Y hasta que no se voten estas enmiendas de totalidad, no podrán presentarse las enmiendas parciales al articulado.

El siguiente paso será convocar la ponencia discutir las enmiendas y después reunir a la Comisión de Justicia, donde PSOE y Sumar han acordado presentar conjuntamente cambios para despenalizar los denominados delitos de opinión. Al tratarse de una reforma del Código Penal, que es una ley orgánica, se requerirá la mayoría absoluta del Pleno para su aprobación.

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EuropaPress

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