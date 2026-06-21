Activos dos incendios de más de 20 hectáreas en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense)

Santiago de Compostela, 21 jun (EFE).- Dos incendios forestales que afectan a una superficie de más de veinte hectáreas se encuentran activos en este momento en los ayuntamientos gallegos de A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense), según ha informado este domingo la Consellería del Medio Rural.

De acuerdo con el último reporte de este departamento del Gobierno gallego, que ofrece datos recogidos hasta las once y media de esta mañana, el primero de los fuegos se declaró en la localidad coruñesa en torno a las cuatro de la madrugada y afecta a una veintena de hectáreas de la parroquia de A Capela.

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Para su extinción se han movilizado un técnico, cinco agentes, siete brigadas, ocho motobombas, una pala y tres helicópteros.

Mientras tanto, el otro incendio, declarado en A Mezquita, procede de Portugal y entró en Galicia, según la administración autonómica, a través de la parroquia de Manzalvos sobre las siete y veinte de esta mañana.

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Allí ha quemado una superficie cercana a las veinte hectáreas y ha hecho necesaria la intervención, hasta el momento, de cuatro agentes, seis brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y tres helicópteros.

Del mismo modo, permanece todavía sin extinguir, aunque ya está controlado desde hace días, el fuego que afectó al lugar de Herbón, en el ayuntamiento coruñés de Padrón, iniciado el pasado 12 de junio y que arrasó unas trescientas cincuenta hectáreas de terreno.

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Este último incendio obligó a declarar la situación dos de emergencia como medida preventiva por su proximidad a viviendas.

Desde Medio Rural recuerdan que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales y que, además, existe otro de carácter anónimo para denunciar posible actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085. EFE

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