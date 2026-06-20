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Familiares de víctimas de la dana y docentes se concentran ante un acto de Feijóo en Sueca

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Sueca (Valencia), 20 jun (EFE).- Familiares de víctimas de la dana de Valencia y profesores de la educación pública valenciana se concentran frente al acceso al espacio de eventos CanCela de Sueca (Valencia) donde se celebra la Junta Directiva del PP provincial del Valencia a la que asisten el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el president de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

"Queremos decirles a las 1.200 personas que acuden hoy a este acto que son cómplices de la muerte de nuestros familiares, 230 personas que fueron homicidios imprudentes, y tienen la poca vergüenza de venir aquí a celebrarlo", ha manifestado en declaraciones a EFE la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre, Rosa Álvarez.

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"Feijóo es el que esta dando el máximo apoyo al impresentable del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, que se ríe de sus muertos, de nuestros familiares. Se ríe de sus muertes desde el día siguiente de la tragedia", ha afirmado Álvarez.

Junto a los familiares de las víctimas de la dana protestan también en al acceso al recinto, custodiado por agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que controlan la entrada, profesores de la educación pública valenciana, que mantienen las movilizaciones tras la suspensión temporal de la huelga indefinida que iniciaron el pasado 11 de mayo.

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"Seguimos luchando por la escuela pública. No se para. Ellos han venido a almorzar y nosotros a recordarles que seguimos aquí", ha manifestado el docente Vicent Vendrell, quien ha señalado que estarán en todos los actos a los que acudan los responsables del Gobierno valenciano. EFE

(foto)

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