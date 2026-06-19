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Panamá se conjura ante Croacia tras perder con Ghana: "Nuestra misión es clasificarnos"

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Toronto (Canadá), 19 jun (EFE).- La selección de Panamá intenta pasar página de la derrota ante Ghana por 1-0 y enfoca ya el duelo contra Croacia con la convicción de que todavía puede hacer historia en el Mundial y que su misión es la clasificación para la siguiente ronda, aunque es consciente de que deberá corregir los errores de concentración que le costaron el primer partido.

"Creo que, obviamente, queda la tristeza de que se nos escapó un partido que teníamos controlado casi gran parte del encuentro", afirmó este viernes el jugador panameño Luis Mejía en rueda de prensa en el complejo hotelero Nottawasaga, a unos 100 kilómetros al norte de Toronto, en referencia al tropiezo ante Ghana.

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El futbolista subrayó que Panamá compitió bien, pero lamentó que el rival aprovechara prácticamente la única ocasión clara de gol de la que dispuso.

"En esta clase de partidos la concentración es importante. La verdad, el equipo rival solamente tuvo una 'chance' de gol y la aprovechó", señaló.

Pese al golpe anímico, el jugador aseguró que el grupo "ya hizo el duelo" y está centrado en preparar el siguiente compromiso, el martes 23 de junio, contra una Croacia a la que definió como "una selección complicada, con buenos jugadores" y con una trayectoria reciente que exige el máximo nivel competitivo.

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"El grupo está con la ilusión de poder hacer historia y creo que estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido", añadió.

Panamá busca todavía sus primeros puntos en una Copa del Mundo. Tras perder sus tres encuentros en Rusia 2018 y caer en su debut en este Mundial, la selección centroamericana afronta el duelo ante Croacia con la necesidad de puntuar para mantener vivas sus opciones de clasificación.

"Tenemos la ilusión de hacer historia, de poder sumar nuestros primeros puntos en el Mundial, pero nuestra misión es clasificarnos. Sabemos que va a ser difícil, pero la mentalidad que este grupo siempre ha mantenido es jugar, proponer, sea el equipo que sea", explicó.

El jugador reconoció, sin embargo, que Panamá debe aprender a gestionar mejor los partidos, especialmente cuando el encuentro se abre y el equipo queda expuesto por su ambición ofensiva.

"Hay momentos en ciertas partes del encuentro en que, si ves que no puedes ganar, hay que tratar de cerrar el partido", afirmó.

"Obviamente, este grupo tiene la ambición y por ahí capaz queda un poco regalado atrás por ir a buscar el partido. Pero son cosas que te va dejando el fútbol. El próximo partido vamos a ir a buscar la victoria, pero, si no se puede ganar, tampoco se puede perder", agregó.

Según el futbolista, Panamá no renunciará a su estilo ni especulará ante Croacia, aunque deberá mantener el equilibrio para no conceder espacios a un rival con futbolistas de primer nivel y gran experiencia internacional.

"Sabemos la calidad que tienen los jugadores de Croacia, jugadores que juegan en grandes equipos. Pero yo estoy convencido, por cómo este equipo juega, de que les vamos a hacer un gran partido", dijo.

El jugador recordó que Croacia ha sido una de las selecciones más consistentes de los dos últimos Mundiales, en los que ha llegado a las rondas finales, y avisó de que Panamá deberá sostener la concentración hasta el final.

"Sabemos que es una selección que por algo en los dos últimos mundiales siempre ha llegado entre los cuatro primeros, y no es poca cosa. Va a ser un partido de alta exigencia y nosotros tenemos que estar preparados los 90 o 95 minutos que dura el partido, porque estos equipos te van a pelear hasta lo último", concluyó. EFE

(foto) (vídeo)

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