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Pulisic se pierde el partido entre Estados Unidos y Australia: este es su estado de salud

La estrella de los estadounidenses no pudo estar este día en el terreno de juego dejando un enorme hueco en el equipo de Mauricio Pochettino

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El 'Capitán América' deberá descansar en este encuentro. (Reuters/Kiyoshi Mio)
El 'Capitán América' deberá descansar en este encuentro. (Reuters/Kiyoshi Mio)

Un balde de agua fría cayó sobre la Selección de Fútbol de los Estados Unidos a escasos minutos de arrancar su segundo compromiso de la fase de grupos del Grupo D. Christian Pulisic, el capitán, referente y máxima figura del conjunto de las barras y las estrellas, quedó completamente descartado del once titular para enfrentar a la selección de Australia en el Lumen Field de Seattle.

La baja de último momento se debe a que el atacante no logró recuperarse satisfactoriamente de unas severas molestias en el gemelo que venía arrastrando desde los entrenamientos de media semana. Aunque el cuerpo técnico esperó su evolución hasta el último instante, la decisión final fue no arriesgarlo para evitar una rotura fibrilar que lo margine por el resto del certamen internacional.

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No se ha confirmado el tiempo de recuperación del delantero. (Reuters/Steven Bisig)
No se ha confirmado el tiempo de recuperación del delantero. (Reuters/Steven Bisig)

El rompecabezas de Pochettino y la oportunidad para Pepi

Ante la sensible ausencia del “Capitán América”, el director técnico argentino Mauricio Pochettino tuvo que mover sus piezas de forma estratégica para el duelo ante los de Oceanía. El elegido para tomar la responsabilidad en el frente de ataque es el mexicoamericano Ricardo Pepi, quien buscará aprovechar la vitrina para demostrar que está listo para las grandes citas.

Con esta modificación obligada, la alineación oficial con la que Estados Unidos saltará a la cancha en busca de amarrar su clasificación a la siguiente ronda está conformada de la siguiente manera:

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  • Portería: Matt Freese
  • Defensa: Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson
  • Mediocampo: Tyler Adams (como pivote de contención), Weston McKennie, Malik Tillman
  • Delantera: Sergiño Dest, Folarin Balogun, Ricardo Pepi

La propuesta del estratega argentino denota una clara intención de mantener el vértigo por las bandas, recorriendo a Sergiño Dest a una posición mucho más ofensiva y dejando el peso del área en la dupla de Pepi y Balogun. La gran incógnita será ver quién asumirá el rol de líder creativo que habitualmente desempeña Pulisic en el último tercio del campo.

El de origen mexicano saltará a la cancha en sustitución del delantero del Milan. (Reuters/Blake Dahlin)
El de origen mexicano saltará a la cancha en sustitución del delantero del Milan. (Reuters/Blake Dahlin)

Australia busca dar la sorpresa con un cuadro competitivo

Por su parte, el conjunto australiano sabe que la ausencia de la estrella estadounidense abre una ventana de oportunidad única para sumar puntos vitales en este sector. Los Socceroos no se guardarán nada y saltarán al césped de Seattle con una alineación sumamente física, apostando fuertemente por el orden defensivo y las transiciones rápidas a contragolpe.

El once inicial de la escuadra de Australia está integrado por:

Patrick Beach en el arco; una línea defensiva de cinco elementos con Jacob Italiano, Alessandro Circati, el espigado Harry Souttar, Cameron Burgess y Jordan Bos; un poblado mediocampo liderado por Matthew Leckie, acompañado de Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler y Nishan Velupillay; dejando en solitario al peligroso delantero Mohamed Touré.

El partido en Seattle promete ser de alta intensidad. Estados Unidos se juega el liderato de grupo y el orgullo ante su gente, pero tendrá que aprender a sobrevivir en el terreno de juego sin su principal guía futbolístico, una prueba de fuego para la profundidad de la plantilla que comanda Mauricio Pochettino.

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