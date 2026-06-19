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La meta que se propuso Rocío Jurado: "Ser la primera figura de la canción española"

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Madrid, 19 jun (EFE).- "Ser la primera figura de la canción española" fue la meta que se propuso Rocío Jurado en su vida artística y así lo dejó recogido en la autobiografía que ha servido de guia para el documental 'La más grande', que estrenará Movistar Plus+ el próximo 25 de junio.

Así consta en los dos primeros capítulos de los cuatro de los que consta la serie, los que ha podido ver la prensa, centrados en sus modestos orígenes en Chipiona (Cádiz) y el sueño de ser cantante, su ascenso musical, el fallecimiento primero de su padre (siendo aún una niña) y, ya encumbrada, el de su madre, así como el nacimiento de su hija Rocío y sus relaciones con Enrique García Vernetta y Pedro Carrasco.

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"Queríamos que se la viera como no se la ha visto antes", han señalado desde Movistar Plus+, que tenía a Jurado "en el radar" desde hace mucho para sumarla a sus especiales sobre otros grandes personajes de la música tras los de Raphael y Lola Flores.

De ahí la elección como director del gaditano Alexis Morante, que tras el documental dedicado a Camarón ('Camarón: Flamenco y revolución') ahora puede centrar su mirada en otra grande de su tierra, 'La más grande', como la apodaron en una Latinoamérica rendida a sus pies.

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"Queríamos que fuese una experiencia muy inmersiva. Lo más importante es que la historia nos la contara ella y que hubiera algo inédito o que no se supiera", ha explicado sobre la premisa de partida y el haberse agarrado a la autobiografía que la artista dejó inédita.

El espectador verá cómo la historia se construye "con mucho archivo" en el que es la propia Rocío Jurado la que teje su relato y su parecer sobre muchas cuestiones, recurriendo a las líneas que habían permanecido secretas hasta ahora para cubrir lagunas.

A través de esas páginas, por ejemplo, se recupera la razón del desencuentro público que mantuvo con Concha Piquer: "Yo sentía una admiración fuera de lo normal por ella", cuenta en su autobiografía, en la que rememora el día que, siendo aún una principante, le presentaron a su ídolo y le pidieron que cantara.

Jurado escogió 'Romance de valentía', del repertorio de la Piquer, lo que esta consideró una afrenta. Le cortó en mitad de la canción, según relata, le espetó que si triunfaba sería por su físico y le reprochó la elección del tema, como si quisiera compararse: "Tú, que acabas de llegar del pueblo, ¿tienes la osadía de cantarla en mi cara?".

Para que sea "ella la que cuente su historia", tampoco se verán demasiados testimonios a cámara de su entorno. Ahí están Rocío Carrasco y las primas a las que esta siempre ha querido dar su sitio en el relato familiar, Ani y Rocío; también el hermano de Pedro Carrasco, Antonio, así como Carlos Herrera o Pedro Ruiz como cronistas de la época, mientras que Amador Mohedano, el hermano que fue su representante durante años, solo aparece como voz "en off".

No podía faltar Manuel Alejandro, el compositor de cabecera de sus grandes éxitos y la persona que le construyó una personalidad volcánica a su medida en los discos y sobre el escenario, la cual, en realidad, contrastaba con su timidez natural.

Este autor puso en su voz emociones e historias que hasta entonces solo se habían atrevido a cantar hombres. De hecho, en los primeros capítulos cobra mucha visibilidad su feminismo y su capacidad para transgredir límites, modernizando la imagen de folclórica heredada de la dictadura, con especial mención a la actuación televisada con un vestido de bajísimo escote que le costó la dimisión a tres ministros.

En esa línea, también ocupan muchos minutos las dificultades a las que se enfrentó por intentar ser mujer y trabajadora, conciliando su ocupación con su faceta de madre en aquella época, así como la relación moderna que forjó con Carrasco. El matrimonio no funcionó, pero en los últimos minutos, su única hija lanza un mensaje: "Él se murió enamorado de ella y ella, de él". EFE

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