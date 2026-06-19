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Claudi Pérez, autor de 'Las invasiones bárbaras': "Las democracias son tozudas y aguantan"

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Lara Malvesí

Barcelona, 19 jun (EFE).- "El apocalipsis casi siempre defrauda a sus profetas", solía escribir a menudo el tarraconense Claudi Pérez durante sus años como corresponsal en Bruselas, marcados por la crisis financiera y los discursos agoreros sobre el fin del euro.

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Siguiendo esa filosofía, el periodista de El País intenta convencer al lector en su libro 'Las invasiones bárbaras' (Debate) de que aunque "cierto pesimismo" es comprensible, "el catastrofismo no es la salida", sobre todo si uno analiza la historia geopolítica y geoeconómica y relee a los grandes pensadores de los últimos siglos.

"Ese catastrofismo, ese tonillo del antiguo testamento, ese 'el mundo se acaba', lo detesto. Entiendo el pesimismo, yo también soy pesimista, pero es un pesimismo esperanzado", ha confesado en una entrevista con EFE.

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El también ex director adjunto de El País apela a mirar con cierta perspectiva el momento presente y reconocer que nunca han habido en el mundo "generaciones tan longevas y tan ricas" como las que ahora pueblan el planeta, por mucho que "a veces, en algunas cosas, vayamos para atrás".

Otra de las tesis de 'Las invasiones bárbaras', que repasa las crisis del primer cuarto del siglo XXI, empezando por el 11-S en Nueva York, es que esos bárbaros del título (en homenaje a la película canadiense de Denys Arcand) no vienen de fuera, sino que están entre nosotros.

"A los bárbaros los llevamos ahora en el bolsillo del pantalón", ha apuntado a propósito de "los tecnomagnates", unos señores tecnofeudales que, unidos a los populistas, representan una "combinación preocupante".

Pérez arguye que la Unión Europa debería abandonar el "vasallaje" a Washington y hacer frente al exsocio transatlántico. Para el imperio del dragón (China) también receta a Bruselas "valentía", es decir, "también más regulación".

El periodista reconoce que "es muy difícil" poner coto normativo a las tecnológicas, pero reflexiona sobre que "tampoco sería fácil regular a los gigantes petroleros en los años 30 y se hizo".

"Todas las épocas tienen sus dificultades. El pasado nos puede ayudar a no cagarla de nuevo. Aunque suela ocurrir. La historia no se repite, pero rima", ha señalado recordando la cita de Mark Twain, solo uno de los centenares de nombres de escritores, artistas, cineastas, cantantes, ministros y hasta entrenadores de fútbol que desfilan por el libro.

El autor lamenta que en este momento, "como ya ocurrió en el pasado otras veces", hay quien quiera capitalizar el miedo, ese miedo alimentado por la incertidumbre constante a la que parecemos abocados en los últimos años.

"Franklin D. Roosevelt ya lo dijo que el peor enemigo a temer es el miedo y que lo más revolucionario que podríamos hacer es dejar de tener tanto miedo", recuerda.

Así, a propósito de esos mercaderes del miedo y el odio de la extrema derecha y el populismo racista, el autor echa mano del ejemplo del húngaro Víktor Orbán -inamovible hasta hace bien poco en el poder- para recordar que "Donald Trump también pasará".

Confiesa que en los últimos tiempos, todas las conversaciones acaban en un 'cul de sac' en torno a lo corrupto del poder, pero recuerda que los tiempos pasados no fueron mejores y que al final todo vuelve a recolocarse de una u otra manera porque "las democracias son tozudas y aguantan".

Eso sí, apuesta por el despertar de la sociedad civil. "Hacen falta liderazgos fuertes, sí, pero también una ciudadanía implicada que presione, que reclame, que vote lo que quiere y lo que no quiere. Porque nos va el futuro en ello (...) y la gente es muy exigente con los políticos y luego poco exigente consigo misma". EFE

(Foto)

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