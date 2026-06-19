Caldera, ministro con Zapatero, atribuye a un "simple error" que éste no entregara las joyas a Patrimonio Nacional

El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 2004 y 2008, Jesús Caldera, ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cometió "un simple error" al "no entregar las joyas a Patrimonio Nacional", en relación a los obsequios localizados en la caja fuerte del expresidente en el marco de la investigación del 'caso Plus Ultra', que han sido valoradas en 1,3 millones de euros.

"Se habría evitado muchos problemas si así hubiera actuado", ha afirmado Caldera este viernes en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que mantiene su defensa de los valores de la socialdemocracia y ha incidido en que "no se juzgan las ideas, se juzgan comportamientos individuales".

PUBLICIDAD

Con todo, el exministro socialista ha afirmado que habla "de un simple error, no de otra cosa", aunque ha incidido que Zapatero debe explicar la recepción de dichas joyas y ha asegurado que él no recibió "ningún regalo" en su época como ministro, en la que también ha dicho que viajaba "mucho a África".

En esta línea, el exministro de Trabajo ha aseverado que, si los regalos recibidos por el expresidente Zapatero procedían de un obsequio institucional de la monarquía saudí, "no hay ninguna ilegalidad"

PUBLICIDAD

De todas maneras, Caldera ha dicho creer en "su inocencia" y ha considerado que Zapatero "será capaz de demostrar ante los tribunales que efectivamente no ha cometido ningún delito".

SITUACIÓN DEL PSOE: CONDUCTAS INDIVIDUALES

En relación a la situación del PSOE con los recientes casos de corrupción que asolan al partido, el ministro ha sostenido que se trata de "conductas individuales" y que los militantes de base no deben cargar con "la pesada mochila" causada por unos pocos.

PUBLICIDAD

Así, ha defendido que el PSOE y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez "han respondido con rapidez y con contundencia". Ha valorado también la "gestión excepcional" del Gobierno al respecto.

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral, Caldera ha dicho que "probablemente" en marzo del año que viene podría haber elecciones generales teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado seguramente serán rechazados si logran presentarse a finales de año, ha apuntado. "Entre marzo y julio no hay tanta distancia temporal", ha matizado.

PUBLICIDAD

Con todo, Caldera ha defendido también que uno de los valores del PSOE es que no son "clones", y ha defendido la diferencia de opinión entre la militancia del partido y que él, como militante de base, tiene "criterio" propio.

Se ha referido así tanto a sus opiniones en favor de Pedro Sánchez como sus afirmaciones al respecto de las joyas, aunque ha asegurado ser un gran defensor de Sánchez, quien tendrá su "reconocimiento permanente" pese a las discrepancias.

PUBLICIDAD