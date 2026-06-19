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Rebeca Torró (PSOE) no entendería que el juez Peinado retirara el pasaporte a Begoña Gómez o pusiera medidas cautelares

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado hoy que "no entendería" que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, retirara el pasaporte a Begoña Gómez.

Torró se ha pronunciado así durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, y también ha añadido que tampoco entiende "de ninguna de las maneras este caso" ya que cree que se la está enjuiciando por el hecho de ser la esposa de Pedro Sánchez.

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"Es un caso totalmente político donde no hay causa y por tanto no entendería tampoco ninguna medida cautelar como no la dictó (el juez) en su día", ha exclamado la dirigente socialista, en referencia a la petición que realizaron las acusaciones en su momento, de que se le retirara el pasaporte, y el juez lo rechazó porque, ha añadido, entendió que no había riesgo de fuga "ni nada por el estilo".

Dicho esto, ha querido mostrar todo su apoyo y el del PSOE a Begoña Gómez, de la que ha asegurado que está demostrando una "fortaleza impecable" y ha mostrado también su confianza en la justicia, de la que dice que es "garantista".

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"Tengo muy claro que al final todo quedará bien y obviamente se hará justicia", ha exclamado Rebeca Torró aunque ha eludido contestar a la pregunta de su creía que el PSOE estaba siendo víctima de una persecución política por parte de los jueces y de sectores de la Guardia Civil.

VE COINCIDENCIAS QUE LA INQUIETAN EN LOS CASOS CONTRA EL PSOE

Y aunque ha insistido en que cree en la Justicia también ha apuntado que ve "coincidencias" que la "inquietan" porque considera que a la mujer del presidente se la está juzgando "sin tener causa" y "por ser la mujer del presidente" y lo mismo ha apuntado del juicio contra el hermano de Pedro Sánchez.

También ha recordado el juicio al ex Fiscal General del Estado, del que ha recordado que fue condenado a pesar que "seis periodistas" dijeron que a ellos no se lo había filtrado éste.

"Por tanto veo eso y obviamente me genera mucha inquietud y preocupación, pero aún así le diré que creo, por supuesto, en la justicia y que la justicia haga justicia", ha exclamado.

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