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Jak Crawford sustituirá a Lance Stroll en los primeros libres del GP de Austria

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Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El tercer piloto del equipo Aston Martin, el estadounidense Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres al volante del AMR26 del canadiense Lance Stroll en el Gran Premio de Austria, que tendrá lugar desde el 26 hasta el 28 de junio.

Con esta aparición, Crawford sumará la cuarta aparición con la escudería y la segunda de la presente temporada 2026, y cumplirá la segunda de las cuatro sesiones de prácticas obligatorias para pilotos novatos, sustituyendo de esta manera a Stroll.

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"Austria es un circuito que conozco bien y es muy especial volver al Red Bull Ring con el equipo, casi dos años después de mi primera prueba en un monoplaza de Aston Martin. Cada oportunidad en un monoplaza de Fórmula 1 es valiosa, y me centraré en proporcionar información útil y aprovechar al máximo la sesión para el equipo", señaló Crawford.

Después de completar una prueba de neumáticos con el equipo en Barcelona, el joven estadounidense de 21 años volverá a subirse al monoplaza en Austria, un circuito que conoce bien gracias a programas de pruebas anteriores y a sus campañas en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 de la FIA, donde consiguió victorias en ambas categorías.

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Crawford se ha convertido en una parte fundamental del programa de desarrollo de pilotos del equipo y ha acumulado más de 3.800 kilómetros de la mano de monoplazas de la Fórmula 1, lo que lo sitúa como uno de los pilotos con más experiencia fuera de la parrilla principal de la competición.

El jefe de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, destacó el importante papel de Crawford en el equipo y evaluó el Gran Premio de Austria como una "oportunidad para evaluar su progreso en un entorno de fin de semana de carrera". EFE

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