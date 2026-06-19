Espana agencias

Salomé Pradas acude al juzgado de la dana para reconocer la autoría de una nota manuscrita

Guardar
Google icon

València, 19 jun (EFE).- La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha acudido este viernes al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana para reconocer la autoría de una nota manuscrita que obra en la causa y sobre la cual la instructora había ordenado una prueba caligráfica.

La nota en cuestión fue aportada por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que la recogió del Cecopi celebrado el día de las riadas, y en la misma figuran apuntes sobre las indicaciones que se debían dar a la población en el mensaje Es-Alert.

PUBLICIDAD

Concretamente, se pueden leer apuntes sobre evitar desplazamientos en la provincia de Valencia, recomendación de que la gente se quedase en sus domicilios, anotaciones de los nombres de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, Horta Sud y la Hoya de Buñol, alejarse de los cauces y "elevarse" a primeras plantas y también sobre la movilización de la UME.

También está tachada lo que parece la palabra "confinamiento", y sobre ese tachón, "permanencia en casas".

Fuentes cercanas a la exconsellera han informado este viernes de su comparecencia en el juzgado junto a su letrado, Eduardo de Urbano, para reconocer la autoría de la nota y solicitar que no se realizase dicha pericial caligráfica.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes han señalado que Suárez indicó que se llevó ese papel del Cecopi alrededor de las 19:45 horas para la gestión del envío de los Es-Alert, lo cual probaría, siempre según esta parte, que a esa hora ya estaban decididos y autorizados los textos de dichos mensajes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CCOO y UGT celebran la segunda huelga en Iberdrola para desbloquear el convenio

Infobae

Fernando Allen lleva a Altamira el arte rupestre paraguayo para que se vea y se toque

Infobae

El PP dice que el caso Amador es particular y que no afecta a la Comunidad de Madrid

Infobae

Camarero, cocinero o bombero: jóvenes refugiados reconstruyen su vida en Palencia

Infobae

Peramato desliga a la Fiscalía de la presunta 'trama Leire' y asegura haber entregado al juez "toda la información"

Peramato desliga a la Fiscalía de la presunta 'trama Leire' y asegura haber entregado al juez "toda la información"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

Dos ciudadanas de Guatemala consiguen la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar del rechazo inicial

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

ECONOMÍA

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

La IA generativa amenaza al trabajador formado: el 44% de las grandes empresas españolas espera destruir puestos rutinarios en tres años

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”

Lamine Yamal gana enteros para ser titular contra Arabia Saudí, aunque “no está para 90 minutos”, según De la Fuente

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia