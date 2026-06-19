Salomé Pradas acude al juzgado de la dana para reconocer la autoría de una nota manuscrita

València, 19 jun (EFE).- La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha acudido este viernes al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana para reconocer la autoría de una nota manuscrita que obra en la causa y sobre la cual la instructora había ordenado una prueba caligráfica.

La nota en cuestión fue aportada por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que la recogió del Cecopi celebrado el día de las riadas, y en la misma figuran apuntes sobre las indicaciones que se debían dar a la población en el mensaje Es-Alert.

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Concretamente, se pueden leer apuntes sobre evitar desplazamientos en la provincia de Valencia, recomendación de que la gente se quedase en sus domicilios, anotaciones de los nombres de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, Horta Sud y la Hoya de Buñol, alejarse de los cauces y "elevarse" a primeras plantas y también sobre la movilización de la UME.

También está tachada lo que parece la palabra "confinamiento", y sobre ese tachón, "permanencia en casas".

Fuentes cercanas a la exconsellera han informado este viernes de su comparecencia en el juzgado junto a su letrado, Eduardo de Urbano, para reconocer la autoría de la nota y solicitar que no se realizase dicha pericial caligráfica.

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Las mismas fuentes han señalado que Suárez indicó que se llevó ese papel del Cecopi alrededor de las 19:45 horas para la gestión del envío de los Es-Alert, lo cual probaría, siempre según esta parte, que a esa hora ya estaban decididos y autorizados los textos de dichos mensajes. EFE