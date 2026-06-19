Las alteraciones neuroinmunitarias podrían tener un papel clave en la fibromialgia

Barcelona, 19 jun (EFE).- Las alteraciones neuroinmunitarias, afecciones en las que el sistema inmunológico ataca por error al sistema nervioso, podrían tener un papel clave en el desarrollo y la evolución de la fibromialgia, revela un estudio de la Universidad de Barcelona (UB) publicado en 'Brain, Behavior, and Immunity'.

Según ha informado la universidad en un comunicado este viernes, los resultados del trabajo contribuyen a "superar la visión de la fibromialgia como una enfermedad únicamente subjetiva" y a abrir nuevas vías para el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno.

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La fibromialgia es un trastorno caracterizado por causar un dolor crónico generalizado, fatiga y otros síntomas físicos y cognitivos, y aunque afecta a millones de personas en todo el mundo, todavía no se conocen del todo los mecanismos biológicos que hay detrás.

"Estos hallazgos convergen en redes cerebrales implicadas en el procesamiento del dolor, la regulación emocional, la cognición y la conducta", han destacado los autores del artículo e investigadores de la UB Marçal Castán y Adela Fusté.

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Todo ello contribuye a avanzar hacia una comprensión del trastorno "más coherente, con una perspectiva biopsicosocial de la salud, que entiende la enfermedad como el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales", han agregado.

El trabajo ha integrado estudios de neuroimagen y de expresión génica, análisis de líquido cefalorraquídeo y estudios celulares, una aproximación que ha identificado un patrón de alteraciones neuroinmunitarias, es decir, cambios en la forma en que el sistema nervioso y el inmunitario se comunican y regulan mutuamente.

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Entre los mecanismos identificados, destaca una posible activación de las células inmunitarias del cerebro, especialmente la microglía, un conjunto de células del sistema nervioso central que actúan como guardianes inmunitarios del cerebro y la médula espinal.

También se han descrito cambios en los niveles de citocinas (pequeñas proteínas que actúan como mensajeros químicos en el organismo) y otras moléculas inmunitarias en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con fibromialgia, así como alteraciones en la expresión de genes relacionados con procesos inflamatorios.

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"En conjunto, sugieren un patrón de desregulación neuroinmunitaria que va más allá de una inflamación clásica y que implicaría tanto mecanismos que favorecen la inflamación como alteraciones en los mecanismos que la regulan", han detallado los autores del estudio.

Según los investigadores, la identificación de estos mecanismos también refuerza la legitimidad médica de la fibromialgia, condición que "históricamente ha sido cuestionada, mal entendida y cargada de estigma", además de tener "un fuerte componente de género, ya que afecta aproximadamente tres veces más a mujeres que a hombres".

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Asimismo, los resultados del estudio podrían orientar la investigación hacia el desarrollo de biomarcadores más objetivos que, en el futuro, ayuden a mejorar el diagnóstico -actualmente basado en criterios clínicos- o identificar subgrupos de pacientes con perfiles biológicos diferenciados.

Desde el punto de vista terapéutico, estos hallazgos abren la puerta a explorar intervenciones dirigidas a los procesos neuroinmunitarios implicados en el dolor, la fatiga, el estado de ánimo y otros síntomas, tanto desde estrategias farmacológicas como desde un abordaje multidisciplinar. EFE

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