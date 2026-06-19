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El verano entra el 21 de junio con su primera ola de calor

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Madrid, 19 jun (EFE).- El verano de 2026 comenzará en el hemisferio norte el domingo 21 de junio a las 09:24 (CEST), lo hará con la primera ola de calor de la temporada y brindará, además, dos eclipses visibles desde España en agosto.

La estación más larga del año durará aproximadamente 93 días y 16 horas y finalizará el 23 de septiembre con el inicio oficial del otoño, calcula el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

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El calor y las tormentas serán los protagonistas con la entrada del verano, con temperaturas superiores al promedio normal para esta época del año, que el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén Del Campo, ha descrito como la probable primera ola de calor de la estación.

Durante el fin de semana se podrán superar los 35 grados de forma generalizada y los 38 o 40 grados en amplias zonas del territorio, con noches -en algunos puntos- que podrían no bajar de los 23 o 25 grados, pronostica la AEMET.

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Este año tendrán lugar dos eclipses durante el verano: el primero de ellos será un eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto, visible desde el Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte del océano Atlántico y desde España justo antes de la puesta del sol.

El otro será uno parcial de luna y está previsto para el 28 de agosto, con una magnitud muy elevada que será visible desde toda España antes de la puesta de la luna, aunque en el centro y este de la Península y Baleares el satélite se ocultará antes de finalizar esta fase.

 Además, en los 93 días se darán tres lunas llenas repartidas por un mes de diferencia entre ellas: 29 de junio, 29 de julio y 28 de agosto.

Otro fenómeno habitual como la lluvia de meteoros delta acuáridas experimentará su máximo hacia el 31 de julio, mientras que la lluvia de las perseidas lo hará el 13 de agosto.

Antes de la salida del sol en esta estación, en el cielo se podrán observar Marte y Saturno, mientras que Júpiter será visible desde mediados de agosto y Mercurio desde finales de julio a finales de agosto.

Tras la puesta de sol, a comienzos de verano, Mercurio, Venus y Júpiter serán los planetas visibles, aunque Mercurio solo hasta final de junio, antes de reaparecer de nuevo en septiembre, y Júpiter solo se podrá contemplar hasta mediados de julio.

Además, podrán observarse diferentes grupos de estrellas brillantes como el triangulo formado por Altair, en la constelación del Águila, el más característico de la época; Deneb, en la constelación del Cisne; y Vega, en la de la Lira.

También las constelaciones típicas de Escorpio, con la rojiza estrella Antares, y Sagitario, cuya posición indica aproximadamente el centro de la Vía Láctea.

El 6 de julio se producirá el momento de máximo alejamiento anual entre la Tierra y el Sol, denominado afelio, con algo más de 152 millones de km de distancia, es decir, unos 5 millones de km más que en el momento de menor distancia (perihelio), que sucedió el 3 de enero.

Por eso, para la latitud del centro peninsular el día del solsticio de verano tendrá 15 horas y 3 minutos de sol, mientras que sólo tuvo 9 horas y 17 minutos el día más corto (solsticio de invierno).

El inicio del verano puede darse en tres fechas distintas del calendario: del 20 al 22 de junio. Sin embargo, en el siglo XXI, el verano se iniciará en los días 20 y 21 de junio, con previsión de que su inicio más temprano sea en el año 2096 y cuyo inicio más tardío ha sido en 2003. EFE

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