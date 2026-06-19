El Gobierno de Ayuso defiende que las cuentas con Quirón "son transparentes y limpias": "No tenemos nada que ocultar"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido este viernes que las cuentas del grupo Quirón con la Comunidad de Madrid son "transparentes y limpias", sin que se haya registrado "ningún tipo de cambio de ningún contratos que vienen desde 2006 y 2010".

"No tenemos nada que ocultar", ha subrayado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en declaraciones a los medios en una visita al nuevo centro de salud de Fuencarral tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, que ha trasladado al juez de Instrucción número 19 de Madrid en la investigación de la pieza separada en la que se instruye la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios.

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El informe de la UCO, al que tuvo acceso Europa Press y datado el pasado 19 de diciembre, apunta que la empresa de Alberto González Amador "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar los servicios de consultoría que facturó a Quirón Prevención, una conclusión basada en el análisis efectuado por la Agencia Tributaria sobre la actividad y estructura de la mercantil.

Preguntada sobre la petición del PSOE-M para celebrar un Pleno Extraordinario en la Asamblea de Madrid para analizar las contrataciones del Ejecutivo autonómico con el grupo Quirón, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que "las cuentas están auditadas, son limpias y transparentes".

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"Además, no tenemos nada que ver como administración de la Comunidad de Madrid con la relación de terceros y entre proveedores, es decir, cuentas limpias, auditadas y unos contratos que vienen de mucho antes que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera cualquier tipo de relación", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que estos contratos vienen del año 2006 y 2010, sin que desde entonces se haya producido "ningún tipo de cambio". "Ni modificaciones, ni nuevos contratos", ha remarcado.

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A raíz de este informe preliminar, el juez Antonio Viejo autorizó recientemente el acceso de la UCO a información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social de varios de los investigados y sociedades vinculadas a la operación.

El atestado recoge que la empresa de González Amador carecía de medios personales y materiales suficientes para prestar los servicios de consultoría facturados a Quirón, según el análisis realizado por la Agencia Tributaria.

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En concreto, señala que Masterman & Whitaker (antes Círculobelleza) facturó en 2021 a Quirón Prevención una cantidad vinculada a servicios de consultoría y que, según la información de la AEAT analizada por la UCO, la sociedad carecía de los medios necesarios para prestar esos servicios.

Por otro lado, el informe mantiene que la sociedad adquirida por Alberto González Amador por cerca de 500.000 euros presentaba una actividad limitada antes de la operación, con una facturación anual de entre 30.000 y 59.000 euros y sin apenas empleados ni estructura material relevante.

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En el documento, la Guardia Civil informa que no ha localizado en la documentación notarial analizada ninguna justificación sobre la valoración utilizada para fijar el precio de compraventa. "Tampoco al método o los motivos por los que se establece un importe de compraventa cercano a 500.000 euros", señala.

COMPRA POR 500.000 EUROS

En concreto, se investiga una operación empresarial relacionada con la adquisición de la sociedad Círculobelleza S.L., posteriormente denominada Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering S.L., por parte de Maxwell Cremona S.L. en diciembre de 2020.

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Según el oficio remitido por la UCO al juzgado, los agentes analizan posibles delitos de corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales, centrándose en el origen y destino de determinados movimientos económicos detectados durante la investigación.

La operación bajo sospecha consistió en la compra del 100% de las participaciones de Círculobelleza por parte de Maxwell Cremona por un importe de 499.836,92 euros, una valoración que los investigadores consideran llamativa debido a la escasa actividad y estructura empresarial que la sociedad presentaba en los años previos.

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La UCO destaca que la empresa registró una facturación reducida entre 2018 y 2020, con cifras que oscilaron entre aproximadamente 30.000 y 59.000 euros anuales, además de carecer prácticamente de empleados y medios materiales relevantes.

Los investigadores subrayan también que en la documentación notarial analizada no se ha localizado ninguna justificación sobre la valoración utilizada para fijar el precio cercano al medio millón de euros.

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El informe pone además el foco en la evolución del valor de la sociedad. Mientras que en septiembre de 2020 la adquisición del 40% de las participaciones se realizó por 8.000 euros, apenas tres meses después el 100% de la compañía fue vendido por casi 500.000 euros.

Un año más tarde, en diciembre de 2021, Alberto González Amador adquirió la totalidad de las participaciones de la misma sociedad -ya rebautizada como Masterman- por solo 3.300 euros.

Los investigadores también examinan la actividad de Maxwell Cremona, cuya facturación experimentó un fuerte crecimiento en 2020, alcanzando más de 2,3 millones de euros. Según el informe, gran parte de esos ingresos procederían presuntamente de una comisión derivada de una operación de intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia.

Asimismo, la UCO señala diversas conexiones empresariales y personales entre los protagonistas de la operación, entre ellas la figura de Fernando Javier Camino Maculet, expareja o pareja de María Gloria Carrasco -vendedora de Círculobelleza- y vinculado a otras sociedades que aparecen en la investigación.

Para avanzar en las pesquisas, la Guardia Civil solicitó al juzgado autorización para recabar información tributaria, bancaria y de la Seguridad Social de varias personas físicas y jurídicas relacionadas con los hechos investigados, con el objetivo de reconstruir los movimientos de fondos desde 2014 hasta la actualidad. Dicha autorización ya se ha hecho efectiva.