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Davisleydi Velazco repite victoria con marca personal en Doha

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Redacción deportes, 19 jun (EFE).- La cubana Davisleydi Velazco ganó este viernes, con un registro de 15,13 metros, marca personal, la prueba de triple salto femenino de la Liga Diamante de Doha (Catar), séptima parada del circuito esta temporada.

Velazco, de 26 años y que acreditaba como mejor marca personal 14,85 metros, superó notablemente ese registro hasta alcanzar los 15,13 en su sexto y último intento que le valió el triunfo por delante de la vigente campeona mundial y de la Liga Diamante, su compatriota Leyanis Pérez, que se quedó 14,97.

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La tercera cubana en el concurso fue Liadagmis Povea, que finalizó cuarto con 14,58, lejos del tercer puesto de la senegalesa Saly Sarr, que hizo 14,86, marca personal.

La campeona olímpica, la dominiquesa Thea Lafond, quedó quinta con 14,52 metros. EFE

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