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Croacia espera celebrar una victoria ante Panamá en el partido 200 de Modric con su equipo

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Zagreb, 19 jun (EFE).- El internacional croata Andrej Kramaric dijo que Croacia confía en ganar el duelo con Panamá en la segunda jornada del Grupo L del Mundial, un partido clave para ambos equipos y que coincidirá con la aparición numero 200 de Luka Modric con su selección.

El atacante croata del Hoffenheim alemán, apodado 'Krama', que cumplió 35 años este viernes, explicó que Panamá es un "rival diferente" a Inglaterra, tras la dura derrota por 4-2 sufrida por el conjunto croata este miércoles en Dallas.

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"Contra Panamá tendremos más posesión, Panamá es un rival diferente. Tendremos un enfoque distinto en ataque. Simplemente vamos a ganar el partido y conseguir los tres puntos", dijo Kramaric, según recoge el portal deportivo Sportklub.

Croacia, que en el Mundial de Catar de 2022 quedó tercero y en Rusia 2018 fue finalista, necesita ganar a Panamá si quiere pasar la fase de grupos, pero también su rival latinoamericano se encuentra en una situación agónica.

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El futbolista del Hoffenheim recordó que para Modric, capitán croata de 40 años, el choque contra Panamá será su partido número 200 para la selección.

Modric es con diferencia el jugador croata que más veces ha vestido la zamarra croata.

"Solo podemos decir: gracias, capitán, por habernos mostrado el camino y por el honor de haber podido vivir esta experiencia y jugar a tu lado. Lo daremos todo por él y por Croacia, y creo que la victoria llegará", dijo.

El equipo panameño, dirigido por Thomas Christiansen, dominó gran parte del partido ante Ghana, pero acabó cayendo tras encajar un gol en el tiempo de descuento que selló el 1-0, por lo que también está obligado a ganar.EFE

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