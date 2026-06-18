La pareja de Pérez Llorca no optará a la renovación de su plaza en Diputación de Valencia

València, 18 jun (EFE).- La pareja del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha decidido no optar a la provisión en la comisión de servicios de la Diputación de Valencia en la fue contratada hace seis meses y que desató las críticas de la oposición por "enchufismo", por lo que abandonará su puesto en la corporación provincial.

Fuentes de la Diputación han informado a EFE de que la comisión de servicios dura seis meses y después se hace una provisión para consolidar la plaza, opción a la que la esposa de Pérez Llorca ha decidido no concurrir, según ha avanzado eldiario.es.

PUBLICIDAD

El president de la Generalitat ha defendido en varias ocasiones la contratación de su pareja, funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), por la Diputación valenciana en una comisión de servicios, como las "más de 11.500" comisiones que el gobierno del Botànic aprobó en sus últimos siete años.

También ha afirmado que a su pareja "no le han sacado una plaza para ella" sino que estaba ofertada desde julio del año pasado, cuando no se sabía que él sería president, y se ha hecho con un procedimiento de libre concurrencia, al que se presentaron cinco candidatos y se adjudicó a la persona que más experiencia tenía, que era ella.

PUBLICIDAD

Pérez Llorca también ha asegurado que su pareja ha hecho lo que hace "cualquier funcionario que quiere conciliar" su vida laboral y familiar, "sin ningún trato a favor".

El PSPV pidió el expediente de contratación de la pareja del president en el Ayuntamiento de Finestrat para confirmar que accedió al puesto tras aprobar una oposición, al considerar que "no es normal que pase de cobrar 25.000 a 52.000 euros y que se haya producido así", según dijo el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, en marzo. EFE

PUBLICIDAD