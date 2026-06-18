Controlado el incendio forestal de Mojácar (Almería) que obligó a desalojar a 50 vecinos

Almería, 18 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a las 7.30 horas de este jueves el incendio forestal declarado ayer en la barriada de Sopalmo en Mojácar (Almería), que obligó a la evacuación preventiva de alrededor de medio centenar de vecinos.

Según ha explicado en declaraciones a los medios la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, el fuego se originó a las 17:00 horas "muy cerca de las viviendas" y se extendió con rapidez a causa de las fuertes rachas de viento.

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Ante esta situación, la Policía Local y el Ayuntamiento ordenaron el desalojo inmediato de unos 50 residentes, que pudieron regresar a sus casas sobre las 21:00 horas sin que haya que lamentar daños materiales en los inmuebles.

Para hacer frente a las llamas se desplegó un amplio dispositivo que incluyó una docena de medios aéreos -entre ellos cuatro helicópteros, seis aviones de carga en tierra, un avión pesado y otro de coordinación-, así como un gran contingente terrestre apoyado por efectivos de Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y bomberos del Consorcio del Poniente.

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Tras una noche de intenso trabajo de los retenes y brigadas, el Infoca ha logrado controlar el perímetro del fuego. Actualmente se mantienen desplegados en la zona tres grupos de bomberos forestales, un agente medioambiental y un vehículo autobomba en labores de remate y liquidación.

No obstante, el Plan Municipal de Emergencia Local continúa activado a la espera de que un avión de reconocimiento realice un vuelo a las 11:00 horas para evaluar sobre el terreno si el incendio puede darse por extinguido.

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Por otro lado, la delegada ha confirmado que el incendio originado durante la mañana del miércoles en el paraje Saltador del municipio de Carboneras evoluciona favorablemente. Tras lograr su estabilización ayer por la tarde, este fuego también ha contado con brigadas de vigilancia y retenes de control durante toda la madrugada para asegurar la zona. EFE

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