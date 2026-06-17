Investigado un conductor por huir tras herir gravemente a un motorista en Chiclana (Cádiz)

Cádiz, 17 jun (EFE).- La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo por presunto abandono del lugar de un accidente de tráfico que había provocado en la autovía A-48, a la altura de Chiclana de la Frontera (Cádiz), en el que un motorista resultó herido de gravedad.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo en el kilómetro 7 de la A-48 (CA-33-N-340), cuando un turismo colisionó por alcance con una motocicleta y su conductor abandonó el lugar del siniestro de forma temeraria sin auxiliar a la víctima.

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La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, que ha logrado identificar al conductor implicado.

El investigado deberá responder por un delito de abandono del lugar del accidente, otro de conducción temeraria y un tercero de lesiones por imprudencia grave.

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La Guardia Civil recuerda que la prioridad tras cualquier accidente de circulación es garantizar la seguridad y prestar auxilio a las personas afectadas, y advierte de que abandonar el lugar de un siniestro con heridos puede constituir un delito contra la seguridad vial. EFE

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