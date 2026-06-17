Espana agencias

Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el caso Plus Ultra

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a las 8:49 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por liderar, presuntamente, una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y ante las sospechas sobre las joyas de 1,3 millones de euros halladas en su oficina.

Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama, que le sitúa en el "vértice" de esa supuesta red que habría canalizado beneficios hacia el también el ex secretario general del PSOE y su entorno a través de una maraña de empresas.

PUBLICIDAD

El expresidente, con un traje azul, ha saludado a los periodistas antes de subir las escales de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Poco antes ha llegado su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena.

Y lo ha hecho ante un fuerte despliegue policial y ante gran expectación mediática, con unos 200 periodistas y medios gráfico y más de 50 cámaras de televisión apostadas frente a la sede del órgano judicial para cubrir una cita inédita: la primera declaración como investigado de un expresidente del Gobierno en democracia.

PUBLICIDAD

Mientras, en el entorno de la Audiencia Nacional un autobús de Hazte Oír da vueltas, y unos pocos congregados gritan, desde lejos, consignas contra Zapatero como "Réquiem por la trama" o "La justicia os llama".

El expresidente, que ha negado haber hecho gestiones ante ninguna administración pública "en relación con el rescate" de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021, tendrá que explicar también los 490.780 euros que recibió de la empresa de su amigo Julio Martínez -también imputado-, Análisis Relevante, que también abonó 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

En el foco también están las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte de su oficina, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes, valoradas en 1,3 millones de euros. Está por ver si Zapatero, que solicitó aplazar la declaración de esta parte de la causa, da alguna explicación sobre este asunto.

Además de la Fiscalía, en la causa están personadas casi una decena de acusaciones populares coordinadas por el PP, que es el único que podrá entrar en la declaración y que podría pedir medidas cautelares contra él.EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

'Toy Story 5' y 'Viva', la película española premiada en Cannes, llegan a los cines

Infobae

Anulan el rechazo de pruebas del policía acusado de matar a un médico en Almería

Infobae

Un hombre muere en un incendio declarado en una parcela de Montbrió del Camp (Tarragona)

Infobae

De fenómeno en redes a la librería: el viaje paralelo de Irene Nortes y su novela 'Hydra'

Infobae

Zapatero se sienta ante el juez como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas incautadas

Zapatero se sienta ante el juez como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas incautadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero, en directo: el expresidente del Gobierno llega a la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

La declaración de Zapatero, en directo: el expresidente del Gobierno llega a la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

La Audiencia de Lleida retira el uso de la vivienda familiar a una madre por convivir con una nueva pareja y eleva la pensión de alimentos a favor de la hija

Lo que cuesta perseguir el crimen: 70.100 euros por un traje antibomba y 15 euros por una pila de litio para que una baliza dure meses

El extraño contrato para arreglar los camiones de los bomberos que apagan incendios forestales: Madrid exige un software propiedad de dos empresas que no lo venden

Los seis trucos de un experto para pasar la ITV holgadamente: “Lleva las revoluciones un poco más altas de lo normal”

ECONOMÍA

El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

DEPORTES

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos