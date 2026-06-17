Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el caso Plus Ultra

Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a las 8:49 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por liderar, presuntamente, una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y ante las sospechas sobre las joyas de 1,3 millones de euros halladas en su oficina.

Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama, que le sitúa en el "vértice" de esa supuesta red que habría canalizado beneficios hacia el también el ex secretario general del PSOE y su entorno a través de una maraña de empresas.

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El expresidente, con un traje azul, ha saludado a los periodistas antes de subir las escales de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Poco antes ha llegado su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena.

Y lo ha hecho ante un fuerte despliegue policial y ante gran expectación mediática, con unos 200 periodistas y medios gráfico y más de 50 cámaras de televisión apostadas frente a la sede del órgano judicial para cubrir una cita inédita: la primera declaración como investigado de un expresidente del Gobierno en democracia.

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Mientras, en el entorno de la Audiencia Nacional un autobús de Hazte Oír da vueltas, y unos pocos congregados gritan, desde lejos, consignas contra Zapatero como "Réquiem por la trama" o "La justicia os llama".

El expresidente, que ha negado haber hecho gestiones ante ninguna administración pública "en relación con el rescate" de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021, tendrá que explicar también los 490.780 euros que recibió de la empresa de su amigo Julio Martínez -también imputado-, Análisis Relevante, que también abonó 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

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En el foco también están las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte de su oficina, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes, valoradas en 1,3 millones de euros. Está por ver si Zapatero, que solicitó aplazar la declaración de esta parte de la causa, da alguna explicación sobre este asunto.

Además de la Fiscalía, en la causa están personadas casi una decena de acusaciones populares coordinadas por el PP, que es el único que podrá entrar en la declaración y que podría pedir medidas cautelares contra él.EFE

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