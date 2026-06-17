Morcillo afirma que afrontan con "motivación y tranquilidad" la final por el ascenso

Almería, 17 jun (EFE).- El extremo del Almería Jon Morcillo afirmó este miércoles que afrontan con "motivación y tranquilidad" el partido decisivo del sábado (21.00 horas) en casa contra el Málaga, correspondiente a la vuelta de la última eliminatoria de la promoción de ascenso, ya que "no todos los días se disputa una final" para subir a LaLiga EA Sports.

Morcillo indicó a los medios de la UD Almería que, por ello, están "concienciados y concentrados" de cara a este encuentro vital frente al Málaga, con el que empataron 0-0 en la ida el pasado domingo en La Rosaleda, si bien advirtió de la complejidad que habrá para lograr el objetivo en "un partido igual de importante y de difícil como el del otro día".

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"El equipo está bien y demostró allí ser un bloque que jugó junto y con todos los jugadores muy solidarios y trabajando en equipo. Demostramos que también podemos jugar así", recalcó el atacante vizcaíno, quien insistió en que para esta final se han "olvidado de lo ocurrido en la ida" y sólo tienen el foco en el domingo porque "en el fútbol lo anterior nunca sirve de nada".

El jugador del Almería apeló a la ayuda de la afición rojiblanca y deseó que "la gente se venga arriba" y les "apoye", aunque también subrayó que su equipo debe de "tener tranquilidad y mantener en el campo las ganas justas para no ir ni demasiado pronto ni demasiado tarde, porque cada acción puede ser determinante".

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"Tenemos que tener mentalidad de guerrero, pero desde la calma", aseveró Morcillo, quien confió en que los seguidores les den "lo que necesita el equipo" y en que la plantilla les devuelva "lo que merecen", al tiempo que resaltó "la unión y las ganas de ayudarse" que se respira en el vestuario almeriense ante el partido más importante de la temporada. EFE