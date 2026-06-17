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Medvedev ya está en cuartos y Shelton y Fritz superan la primera ronda

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El ruso Daniil Medvedev ganó por un doble 6-4 al francés Terence Atmane y alcanzó los cuartos de final del torneo de Halle en el que progresan también los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz que superaron el primer tramo.

Medvedev, afronta un tercer intento en Halle donde fue finalista dos veces antes, en el 2022 y el pasado año, cuando perdió ante el kazajo Alexander Bublik. Sacó adelante su compromiso en una hora y 23 minutos y se medirá al alemán Daniel Altmaier que remontó al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-3 y 7-5.

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Entre los ocho mejores también están el canadiense Felix Auger Aliassime que jugará frente al estadounidense Frances Tiafoe. Auger Aliassime necesitó tres sets y dos horas y media para dejar fuera del torneo a Learner Tien (6-7(5), 7-5 y 7-6(5)). Su rival en cuartos, Tiafoe, tuvo menos problemas para ganar al japonés Sho Shimabukuro por 6-4 y 7-5.

Shelton, que el domingo pasado logró en Stuttgart su primer título sobre hierba, mejoró su racha y sumó ante el italiano Lorenzo Sonego su quinta victoria seguida (7-5 y 6-4). "Fue un torneo nuevo y un lugar nuevo así que todo fue perfecto. No tuve un buen día con el saque pero hay cosas que puedo mejorar", asumió.

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El quinto jugador del mundo se enfrentará a su compatriota Ethan Quinn en busca de los cuartos.

Mientras tanto, Fritz, que llegó a la final de Stuttgart superado por Shelton, hizo su primera aparición en Halle desde 2019 con una apurada victoria por 7-6(4), 5-7, 6-4 contra el belga Zizou Bergs. El estadounidense salvó cuatro de los seis puntos de quiebre que le amenazaron y, además, logró dieciséis saques directos.

“Fue un partido difícil. En el primer set, recuperé muy bien tras el primer juego y salvé algunos puntos de quiebre”, dijo Fritz. “Creo que jugué un muy buen 'tie-break'. En el segundo set, tuve algunas oportunidades y jugué buenos puntos", dijo Fritz que se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan en la segunda ronda en Halle. EFE

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