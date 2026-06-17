Medvedev ya está en cuartos y Shelton y Fritz superan la primera ronda

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El ruso Daniil Medvedev ganó por un doble 6-4 al francés Terence Atmane y alcanzó los cuartos de final del torneo de Halle en el que progresan también los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz que superaron el primer tramo.

Medvedev, afronta un tercer intento en Halle donde fue finalista dos veces antes, en el 2022 y el pasado año, cuando perdió ante el kazajo Alexander Bublik. Sacó adelante su compromiso en una hora y 23 minutos y se medirá al alemán Daniel Altmaier que remontó al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-3 y 7-5.

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Entre los ocho mejores también están el canadiense Felix Auger Aliassime que jugará frente al estadounidense Frances Tiafoe. Auger Aliassime necesitó tres sets y dos horas y media para dejar fuera del torneo a Learner Tien (6-7(5), 7-5 y 7-6(5)). Su rival en cuartos, Tiafoe, tuvo menos problemas para ganar al japonés Sho Shimabukuro por 6-4 y 7-5.

Shelton, que el domingo pasado logró en Stuttgart su primer título sobre hierba, mejoró su racha y sumó ante el italiano Lorenzo Sonego su quinta victoria seguida (7-5 y 6-4). "Fue un torneo nuevo y un lugar nuevo así que todo fue perfecto. No tuve un buen día con el saque pero hay cosas que puedo mejorar", asumió.

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El quinto jugador del mundo se enfrentará a su compatriota Ethan Quinn en busca de los cuartos.

Mientras tanto, Fritz, que llegó a la final de Stuttgart superado por Shelton, hizo su primera aparición en Halle desde 2019 con una apurada victoria por 7-6(4), 5-7, 6-4 contra el belga Zizou Bergs. El estadounidense salvó cuatro de los seis puntos de quiebre que le amenazaron y, además, logró dieciséis saques directos.

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“Fue un partido difícil. En el primer set, recuperé muy bien tras el primer juego y salvé algunos puntos de quiebre”, dijo Fritz. “Creo que jugué un muy buen 'tie-break'. En el segundo set, tuve algunas oportunidades y jugué buenos puntos", dijo Fritz que se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan en la segunda ronda en Halle. EFE