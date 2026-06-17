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La FIFA invita a una surcoreana víctima de racismo en el Mundial al partido contra México

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Seúl, 17 jun (EFE).- La FIFA invitó este miércoles a una conocida youtuber surcoreana a asistir al siguiente partido de su selección en el estadio de Guadalajara, después de que la creadora de contenido acusara a un aficionado mexicano de hacer un gesto racista hacia su origen asiático.

"Queremos transmitir un mensaje de respeto e inclusión", afirmó la federación en un comunicado recogido por el periódico surcoreano Chosun, donde recalcó la relevancia del día del encuentro, que se celebrará el jueves 18 de junio, día internacional contra el Discurso de Odio.

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La creadora de contenido Yoon Su-jin, conocida en redes como Ino Cat, aceptó según Chosun la invitación y asistirá a este encuentro de fase de grupos, que enfrentará a los equipos de Corea del Sur y México, país de origen del autor de los gestos racistas.

La polémica se desató el 12 de junio en el Estadio de la ciudad mexicana de Guadalajara, cuando se celebraba el debut mundialista de Corea del Sur contra República Checa, que terminó con una victoria surcoreana 2-1.

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En el estadio, la joven Yoon, que acumula más de seis millones y medio de seguidores en la plataforma de YouTube, aparecía animando a su afición, mientras de fondo un aficionado mexicano estiró sus ojos con los dedos para darles una forma rasgada.

El video publicado por la joven se volvió rápidamente viral, y las criticas hacia el aficionado aumentaron hasta llegar a la federación internacional, que identificó al responsable de los gestos y le bloqueó la compra de entradas para el resto de partidos del mundial.

"Quería que los extranjeros se sintieran como en casa en México, pero logré lo contrario", se justificó en un video el mexicano, que pidió disculpas a la comunidad mexicana y coreana por sus acciones "inapropiadas".

Durante el Mundial de fútbol Rusia 2018, el canal de televisión Telemundo suspendió a dos integrantes del elenco de uno de sus programas que aparecieron en pantalla haciendo el gesto de rasgarse los ojos para burlarse también del equipo surcoreano.

El chef James Thahhan y Janice Bencosme celebraron entonces el pase de la selección de México a la segunda ronda del Mundial, estrechándose el rabillo de los ojos con los dedos en un claro signo al equipo surcoreano. Ambos se disculparon posteriormente. EFE

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