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Feijóo califica de "atentado contra el Estado de derecho" las "cloacas" del PSOE

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Madrid, 17 jun (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "atentado contra el Estado de derecho desde el Gobierno" la existencia de una supuesta red de "cloacas", según él, destinada a favorecer al PSOE en los distintos casos de corrupción que afectan a personas vinculadas al partido y que está siendo juzgados o investigados.

En una entrevista en el 'El Hormiguero' de Antena 3, Feijóo ha asegurado que fue el propio Gobierno quien ordenó a una "organización de delincuentes" actuar contra "las instituciones del Estado para influir en él".

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El líder de la oposición ha aseverado que, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se retiró durante cinco días para redactar una carta a la ciudadanía tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, en realidad lo que hizo fue "redactar el manual de instrucciones de las cloacas".

Feijóo, del mismo modo, ha asegurado que dichas "cloacas las financiaba el Partido Socialista, las dirigía el número dos del Partido Socialista y el objetivo era proteger a P.S.", siglas que, según ha dado a entender, corresponden a Pedro Sánchez.

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Preguntado sobre el hecho de que el líder del Ejecutivo desconociera estas actuaciones, Feijóo se ha preguntado: "¿De verdad que hay quién se cree que Cerdán monta las cloacas con Leire sin que el presidente sepa nada?".

Por esta razón, Feijóo ha considerado que es "muy posible" que "con el Código Penal en la mano el Partido Socialista acabe imputado", al entender que el partido "pagaba los gastos de las cloacas que estaban atentando contra la honorabilidad de fiscales, jueces, periodistas y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)". EFE

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