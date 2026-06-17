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Cientos de periodistas, un cuarteto de cuerda y un megáfono para Zapatero en la Audiencia

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Madrid, 17 jun (EFE).- Cientos de periodistas han aguardado apostados detrás de las vallas que bordean el recinto de la sede de la Audiencia Nacional la llegada del primer expresidente del Gobierno en España en tener que declarar como imputado en un ambiente amenizado también por un cuarteto de cuerda y consignas desde un megáfono.

Un día histórico aderezado también por la expectación mediática -con las entradas de los reporteros en sus respectivos programas narrando el momento- y la férrea vigilancia policial alrededor del tribunal y la mítica calle de Génova, en la que cada pocos minutos asoma una camioneta de la asociación Hazte Oír, acusación popular en la causa Plus Ultra por la que Zapatero viene a declarar.

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El vehículo de la asociación circula con una pantalla en la que aparece el expresidente con su característico gesto del dedo curvado en la ceja y un dibujo de un avión de Plus Ultra arrojando billetes, haciendo alusión al "rescate" de 53 millones de euros, y que después cambia a otra imagen en la que figura también Zapatero junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta frase: No es fango, es corrupción.

Una tensa expectación, primero por su entrada a declarar y ahora por su salida, que contrasta con la relajante música de un cuarteto de cuerda y flauta travesera que se ha instalado en el parque de Villa de París en el que se ubican las instalaciones de la Audiencia Nacional.

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Durante la espera del vehículo que ha dejado en la puerta de entrada al tribunal a José Luis Rodríguez Zapatero también se podían escuchar consignas contra el expresidente vertidas desde un megáfono tales como "la ley es para todos, se acaban vuestros chollos" y "paso a la Justicia, fin de la codicia". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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