Vox exige en Andalucía "exactamente lo mismo" que en Extremadura, Aragón y Castilla y León

Madrid, 16 jun (EFE).- Vox ha advertido este martes al presidente en funciones y líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno, que exigirá "exactamente lo mismo" que reclamó en Extremadura, Aragón y Castilla y León para la formación de los nuevos gobiernos autonómicos.

Así lo ha dicho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en una rueda de prensa al ser preguntada por las negociaciones con el PP en Andalucía, para las que ha pedido "la seriedad más absoluta".

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Millán ha incidido en que, aunque en unas y otras comunidades ha tenido "más o menos fuerza", el objetivo en el Andalucía es el mismo que en los territorios donde ya llegaron acuerdo: "dar la vuelta a las políticas", más allá de la cuota de responsabilidad que cada partido tenga en la conformación del gobierno.

Se trata de que Moreno cambie el rumbo de la región como, según ha añadido, prometió en 2018 cuando accedió al gobierno con el apoyo de Vox y que "no ha cumplido", y que acepte el resultado de las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que perdió la mayoría absoluta.

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La diputada ha recalcado que también a ellos les gustaría gobernar en solitario, como ha señalado Moreno reiteradamente, pero "eso no va a ser así", y ha resaltado que si el líder de PP andaluz la prioridad son los andaluces no habrá "ningún problema" en llegar a un acuerdo con Vox. EFE

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