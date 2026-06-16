Sumar pide a ministra de Vivienda ayuda a mujer de 87 años que van a desahuciar en Madrid

Madrid, 16 jun (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "dé una solución" al problema de Maricarmen, la mujer de 87 años que el próximo 24 de junio afrontará su tercer intento de desahucio de la vivienda de Madrid en la que reside desde hace setenta años.

Según la portavoz de Sumar, "mediante la inmobiliaria (pública) Casa 47 el ministerio puede mediar con Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España, para comprar la vivienda e integrarla en el parque público, de modo que Maricarmen pueda permanecer en su hogar".

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En una rueda de prensa en el Congreso, ha señalado que si esa vía no prospera, "puede ofrecerle un alquiler asequible en una vivienda pública, como los pisos de la seguridad social que, gracias a la movilización social, se han comenzado a transferir a Casa 47".

Tras asegurar que "hay más de una solución posible", Barbero ha llamado a la ministra de Vivienda a "demostrar la voluntad de aplicarlas, esa que la comunidad de Madrid, como tantas otras autonomías del PP, ya sabemos que no tiene ni tendrá", ha dicho.

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El Sindicato de Inquilinas lleva varias semanas movilizándose para apoyar a Maricarmen y ayer interrumpió la intervención de la ministra en un foro inmobiliario para reclamar que atienda el problema. EFE