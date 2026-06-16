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Podemos y los sindicatos de Tubos Reunidos presentan mañana una iniciativa en el Congreso

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Vitoria, 16 jun (EFE).- Podemos y el comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) presentarán este miércoles una iniciativa en el Congreso de Diputados, en la que se proponen medidas para asegurar la continuidad de la empresa, en concurso de acreedores.

El comité de empresa de Amurrio, la fábrica principal del grupo con 870 empleados, se reunirá con Ione Belarra, secretaria general y diputada de Podemos, así como con miembros de otros grupos parlamentarios.

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Al acabar la reunión, Belarra acompañará a los trabajadores y registrará la iniciativa parlamentaria.

El objetivo es que la proposición se pueda tratar en pleno del Congreso o, al menos, en una comisión de la cámara baja.

En esta proposición se pedirán diferentes cuestiones, entre ellas una reunión con la SEPI -el mayor acreedor, con 150 millones de euros de los 263 millones que debe la firma-, así como la conversión por parte de la SEPI de su deuda en accionariado de la empresa, con el objetivo de garantizar su actividad y que se asegure el empleo.

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También se pedirá el desarrollo de un plan industrial que mantenga los activos industriales y, por último, se instará al BBVA -accionista y acreedor de la empresa- y al resto de entidades bancarias a proceder a una quita de la deuda o su conversión en acciones. EFE

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