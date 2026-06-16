Ocho heridos tras la deflagración de una bombona en un restaurante de Sayalonga (Málaga)

Málaga, 16 jun (EFE).- Ocho personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas tras producirse una deflagración de una bombona en un restaurante de la localidad malagueña de Sayalonga, cuya planta superior se ha derrumbado, ha informado el servicio de emergencias 112 y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

El 112 recibió un aviso sobre las 20:15 horas de este lunes en el que se informaba de que había varias personas heridas tras haber explotado una bombona en un local de la plaza Don Rafael Alcoba y que había afectado a una casa ubicada en la parte superior.

PUBLICIDAD

La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias, que movilizó una UVI y un equipo médico.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar del siniestro a dos menores de 2 y 7 años, junto con seis adultos de entre 33 y 88 años, sin que ninguno requiriese ser evacuado a un hospital.

PUBLICIDAD

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, el restaurante tiene dos plantas y la explosión se produjo en la planta superior mientras el establecimiento estaba abierto.

A consecuencia de ello, esa planta ha quedado afectada en su totalidad, derrumbada a causa de la explosión.

Los bomberos realizaron trabajos de desescombro para garantizar que no hubiese nadie atrapado y retiraron otras bombonas que había en el lugar.

En la segunda planta también había una vivienda y acompañaron a la inquilina a retirar sus pertenencias y objetos de primera necesidad, ya que iba a ser realojada hasta que los técnicos valoren su situación.

PUBLICIDAD

Además, se ha visto afectada parcialmente la fachada y una ventana de otro edificio colindante, por lo que la zona ha sido precintada. EFE