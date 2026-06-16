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Muere un hombre de 65 años aplastado por el montacargas de unas obras en Burgos

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Valladolid, 16 jun (EFE).- Un hombre de 65 años ha muerto este martes en Burgos capital aplastado por el montacargas de unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad.

Según ha informado el servicio de Emergencias del 1-1-2 en Castilla y León, el suceso ha ocurrido poco antes de las 9:15 horas, momento en el que una persona ha alertado de que un varón había resultado herido tras ser aplastado por un montacargas.

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Con esta información, el servicio de Emergencias ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que se han personado en el lugar del accidente aunque solo han podido confirmar la muerte del hombre.

Según ha precisado el 1-1-2 a EFE, la víctima no es un trabajador de la obra sino un viandante que paseaba por la zona.

Tras el accidente, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el protocolo para atender a los familiares del fallecido. EFE

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