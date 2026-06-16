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Moreno admite que no hay "ninguna novedad" en el diálogo PP-Vox para alcanzar un acuerdo

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Sevilla, 16 jun (EFE).- El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que no hay "ninguna novedad" en el diálogo que están manteniendo el PP y Vox para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía, cuando se cumple casi un mes de la celebración de las elecciones.

Durante su intervención en la presentación del Plan Infoca 2026, Moreno se ha referido al "diálogo" con Vox para la gobernabilidad en Andalucía una vez que se autoexcluyeron "de manera irresponsable" los partidos de la izquierda, que "no han querido ni siquiera dialogar para que haya alguna posibilidad de abstención" en su investidura.

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"No hay nada nuevo", ha admitido Moreno, quien ha recordado que en estos momentos se está pendiente de que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, inicie "cuando considere oportuno" los contactos con los grupos parlamentarios para proponer una fecha para el debate de investidura y un candidato a la Presidencia de la Junta.

En cuanto al diálogo que está manteniendo el PP y Vox, sobre el que ambos partidos han coincidido en que quieren que predomine la discreción, el presidente de la Junta en funciones ha indicado que se trata de un diálogo "dentro de la dinámica parlamentaria" que hasta la fecha "no ha tenido ninguna novedad".

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Mañana se cumple un mes de la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que el PP fue el partido ganador, con 53 diputados, y se quedó a dos parlamentarios de la mayoría absoluta, de forma que está en negociaciones con Vox, que logró 15, para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en la comunidad andaluza. EFE

(Foto) (Vídeo)

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