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'Medina Azahara, el musical': un homenaje vivo al rock andaluz como patrimonio cultural

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Córdoba, 16 jun (EFE).- 'Medina Azahara, el musical', que está previsto que se estrene el próximo febrero, es un homenaje vivo al rock andaluz y a la banda cordobesa del mismo nombre como patrimonio cultural, memoria colectiva y voz de resistencia.

La historia comienza en el año 2195, en un futuro donde la música ha sido prohibida y una joven, Lucía, hereda un teatro en ruinas que guarda las canciones de Medina Azahara como último refugio de la memoria.

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Entonces, para salvarlo de una corporación que quiere borrar las emociones de la humanidad, deberá reunir a una comunidad dispuesta a volver a cantar, según la sinopsis del musical.

Ese descubrimiento abre una grieta en el sistema. Cada canción activa recuerdos, despierta a la comunidad y reconstruye el alma del edificio. Junto a Sol, guardiana del teatro, y Andrés, defensor de la gente que aún cree, Lucía inicia una carrera contrarreloj para impedir que el lugar sea convertido en un centro de borrado emocional.

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'Medina Azahara, el musical' es una obra original que convierte las canciones del grupo Medina Azahara en columna vertebral de una historia distópica, poética y profundamente humana, según un comunicado de la productora de la obra.

El director de escena y actor, Miguel de Miguel, ha señalado la ilusión por un proyecto que "nace desde Córdoba y eso nos diferencia, porque la gran industria está en Madrid, Barcelona o Sevilla".

En su opinión, que un proyecto nazca desde Córdoba es "muy ilusionante y, además, nace a través de las canciones de Medina Azahara. No es la historia de Medina Azahara, es la historia que ha creado el productor y está contada a través de los temas del grupo".

'Medina Azahara, el musical' es una propuesta escénica concebida para emocionar, impactar y conectar con el público contemporáneo que no trata únicamente de contar una historia, sino de crear una experiencia inmersiva que combine música, narrativa y estética visual.

El grupo Medina Azahara, formado por Manuel Martínez (voz), Paco Ventura (guitarra) y Manuel Ibañez (teclados), es uno de los grandes referentes del rock andaluz.

La banda, que se encuentra inmersa en su gira de despedida, se formó en 1979 en Córdoba. EFE

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