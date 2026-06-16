'Medina Azahara, el musical': un homenaje vivo al rock andaluz como patrimonio cultural

Córdoba, 16 jun (EFE).- 'Medina Azahara, el musical', que está previsto que se estrene el próximo febrero, es un homenaje vivo al rock andaluz y a la banda cordobesa del mismo nombre como patrimonio cultural, memoria colectiva y voz de resistencia.

La historia comienza en el año 2195, en un futuro donde la música ha sido prohibida y una joven, Lucía, hereda un teatro en ruinas que guarda las canciones de Medina Azahara como último refugio de la memoria.

PUBLICIDAD

Entonces, para salvarlo de una corporación que quiere borrar las emociones de la humanidad, deberá reunir a una comunidad dispuesta a volver a cantar, según la sinopsis del musical.

Ese descubrimiento abre una grieta en el sistema. Cada canción activa recuerdos, despierta a la comunidad y reconstruye el alma del edificio. Junto a Sol, guardiana del teatro, y Andrés, defensor de la gente que aún cree, Lucía inicia una carrera contrarreloj para impedir que el lugar sea convertido en un centro de borrado emocional.

PUBLICIDAD

'Medina Azahara, el musical' es una obra original que convierte las canciones del grupo Medina Azahara en columna vertebral de una historia distópica, poética y profundamente humana, según un comunicado de la productora de la obra.

El director de escena y actor, Miguel de Miguel, ha señalado la ilusión por un proyecto que "nace desde Córdoba y eso nos diferencia, porque la gran industria está en Madrid, Barcelona o Sevilla".

PUBLICIDAD

En su opinión, que un proyecto nazca desde Córdoba es "muy ilusionante y, además, nace a través de las canciones de Medina Azahara. No es la historia de Medina Azahara, es la historia que ha creado el productor y está contada a través de los temas del grupo".

'Medina Azahara, el musical' es una propuesta escénica concebida para emocionar, impactar y conectar con el público contemporáneo que no trata únicamente de contar una historia, sino de crear una experiencia inmersiva que combine música, narrativa y estética visual.

PUBLICIDAD

El grupo Medina Azahara, formado por Manuel Martínez (voz), Paco Ventura (guitarra) y Manuel Ibañez (teclados), es uno de los grandes referentes del rock andaluz.

La banda, que se encuentra inmersa en su gira de despedida, se formó en 1979 en Córdoba. EFE