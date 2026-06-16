Espana agencias

La deuda pública cae al 101,6 % del PIB en el primer trimestre pero marca un nuevo récord

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jun (EFE).- La deuda pública cayó al 101,6 % del PIB en el primer trimestre del año, 1,7 puntos por debajo del mismo periodo de 2025, pero su cuantía aumentó un 4,3 % y alcanzó un nuevo récord de 1.739.501 millones de euros, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

La deuda de la Administración central ascendía a 1.601.951 millones en los tres primeros meses del año, tras incrementarse un 4,5 % interanual, lo que supone un 93,6 % del PIB; mientras que las comunidades autónomas subieron su deuda un 2,6 %, hasta los 346.910 millones, equivalente a un 20,3 % del PIB.

PUBLICIDAD

Las corporaciones locales experimentaron un descenso del 9,5 % respecto al saldo registrado en el mismo trimestre de 2025, hasta los 20.669 millones (1,2 % del PIB); mientras que la deuda de la Seguridad Social se situó en 136.178 millones, un 7,9 % más que un año antes y el 8 % del PIB. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Veintinún cortos optan al Festival de l'Alfàs del Pi, con un primer premio de 4.000 euros

Infobae

FundéuRAE: “pausa de hidratación”, mejor que “cooling break”

Infobae

Tres detenidos en Andújar (Jaén) con armas de guerra en una operación contra la droga

Infobae

Garamendi pide cautela antes de decidir si prolongar las medidas anticrisis por la guerra

Infobae

Sumar reconoce que las causas relacionadas con el PSOE afectan a la "mayoría progresista"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

Un juez absuelve a dos grafiteros que pintaron cinco vagones del metro de Barcelona porque su delito no puede castigarse con prisión

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reabre la demanda de división de herencia bloqueada por la imposibilidad de localizar a un heredero en Bélgica

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

ECONOMÍA

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

La CNMC investiga a los seis principales bancos por posibles prácticas anticompetitivas en las hipotecas a tipo fijo

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos