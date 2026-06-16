La deuda pública cae al 101,6 % del PIB en el primer trimestre pero marca un nuevo récord

Madrid, 16 jun (EFE).- La deuda pública cayó al 101,6 % del PIB en el primer trimestre del año, 1,7 puntos por debajo del mismo periodo de 2025, pero su cuantía aumentó un 4,3 % y alcanzó un nuevo récord de 1.739.501 millones de euros, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

La deuda de la Administración central ascendía a 1.601.951 millones en los tres primeros meses del año, tras incrementarse un 4,5 % interanual, lo que supone un 93,6 % del PIB; mientras que las comunidades autónomas subieron su deuda un 2,6 %, hasta los 346.910 millones, equivalente a un 20,3 % del PIB.

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Las corporaciones locales experimentaron un descenso del 9,5 % respecto al saldo registrado en el mismo trimestre de 2025, hasta los 20.669 millones (1,2 % del PIB); mientras que la deuda de la Seguridad Social se situó en 136.178 millones, un 7,9 % más que un año antes y el 8 % del PIB. EFE