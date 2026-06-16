Interceptan a 31 personas llegadas en patera a Formentera

Ibiza, 16 jun (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este martes a 31 personas llegadas de patera a la isla de Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

La localización del grupo de migrantes, todos de origen magrebí, se ha producido a las 7:25 horas en la línea de costa en zona Pilar de la Mola.

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Es la segunda patera registrada en la pitiusa menor desde el domingo, cuando arribó a la isla otra barca con 6 migrantes, también de origen magrebí.

En lo que va de año han llegado a Baleares 2.227 migrantes a bordo de 121 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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