Fallece un legionario en Ceuta mientras practicaba un ejercicio físico fuera del cuartel

Ceuta, 16 jun (EFE).- Un joven de 23 años perteneciente al Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, ha fallecido este martes en Ceuta mientras practicaba una actividad física fuera del acuartelamiento.

Según han informado a EFE fuentes sanitarias, el militar estaba practicando deporte cuando presuntamente sufrió una parada cardiorrespiratoria y cayó desvanecido.

El soldado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de la ciudad, donde ingresó en la UCI, si bien los facultativos no han podido hacer nada por salvar la vida del joven legionario.

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Las fuentes han informado de que ahora se tendrá que practicar la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

La Comandancia General de Ceuta no ha notificado datos al respecto. EFE