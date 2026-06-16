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El estadounidense Saben Lee refuerza el juego exterior del Zalgiris

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Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- El estadounidense Saben Lee se convirtió en nuevo jugador del Zalgiris Kaunas, que ya cuenta con varios de los mejores bases de la Euroliga, para las próximas dos temporadas, hasta 2028, según informó el club lituano.

El Zalgiris, que disputó las eliminatorias de cuartos de final de la máxima competición europea, reforzó su ya temido puesto de base, en el que cuenta con jugadores de la talla de Nigel Willias-Goss, Maodo Lo o Sylvain Francisco, cuya gran temporada ha despertado el interés de los grandes clubes del Viejo Continente.

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A la espera de que Francisco resuelva su futuro, el club de Kaunas se ha movido rápido en el mercado y atado a Lee, que se desvinculó hace unas horas del Anadolu Efes turco, entrenado por el español Pablo Laso.

"Saben Lee, que cuenta con experiencia tanto en la NBA como en la Euroliga, vestirá la camiseta del Zalgiris Kaunas desde el inicio de la próxima temporada. El contrato firmado con el base de 26 años y 188 centímetros de altura será válido hasta el final de la temporada 2027/2028", detalló la entidad en un comunicado.

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Este movimiento se une al anunciado hace unos días con la renovación del joven ala-pívot lituano Azuolas Tubelis, otra de las grandes irrupciones del baloncesto continental la pasada campaña.

Tras comenzar su carrera en la NBA con los Detroit Pistons, el base tuvo su primera experiencia europea en 2024 en las filas del Manisa turco, en el que llamó la atención del Maccabi Tel Aviv.

Fichado como temporero en el club israelí, duró en él sólo un mes hasta regresar al Manisa. En febrero de 2025 fichó por el Olympiacos, con el que terminó ese mismo curso.

A los tres meses de empezar la temporada, en el mes de diciembre de 2025, se incorporó al Anadolu Efes turco, con el que recientemente acabó contrato.

“Últimamente he estado cambiando mucho de equipo, así que me gustaría encontrar un hogar y una organización donde pueda crecer. Eso es lo que realmente quiero, y estoy deseando aprovechar esta oportunidad para demostrar mis habilidades y ayudar al Zalgiris a ganar tantos partidos como sea posible. Espero poder llamar al Zalgiris mi hogar durante los próximos años”, declaró Lee a los medios del club. EFE

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