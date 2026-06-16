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Azcón expresa “miedo” por “lo que esté dispuesto a hacer” Sánchez para seguir en el poder

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Madrid, 16 jun (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado este martes su “miedo” ante lo que pueda “estar dispuesto a hacer” Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, apoyado en sus socios, en especial los independentistas y su “chantaje”.

Azcón ha protagonizado esta mañana un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha sido presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha puesto su Presidencia en Aragón en contraste con “un Gobierno en descomposición como el de Pedro Sánchez”.

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"Creían que la visita del Papa iba a tapar sus escándalos, pero León XIV se ha ido ya y siguen en su infierno judicial, el propio de un Gobierno podrido", ha señalado.

"Begoña Gómez tiene los dos pies en el banquillo por cuatro delitos cometidos desde el Palacio de la Moncloa y mañana será el turno del Señor de los Anillos, como ahora se conoce a Zapatero", ha dicho también Tellado.

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Azcón ha recogido esta argumentación para preguntarse “¿qué tiene que pasar para convocar elecciones?” y se ha referido a Zapatero: “lo gordo no son las joyas” sino saber cuánto le habrán pagado por todas sus mediaciones.

“Pedro Sánchez va a hacer todo lo que pueda por aferrase al poder, lo que está ocurriendo en España da miedo, la pregunta es qué mas puede hacer para continuar en el poder, porque ningún dirigente en la historia de los países europeos haría lo que hace Sánchez hace", ha lamentado Azcón.

"Va a tratar de aguantar en La Moncloa todo el tiempo que le permitan sus socios, mientras se estén cómodos en el fango en el que chapotea, él hará todo lo posible para seguir en el poder”, ha señalado.

Además, Azcón ha expresado, después de su acuerdo de gobierno con Vox, que “ahora lo importante es mirar al futuro, estamos en situación de cosechar los frutos de lo que hemos sembrado estos dos años”.

“Si hubiéramos tenido presupuestos no hubiéramos convocado”, ha señalado, antes de criticar lo “incomprensible” de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “se aferre a una legislatura en la que no ha aprobado ni un solo presupuesto”.

"Juanma Moreno encontrará su forma de llegar a acuerdos con este partido en Andalucía", ha dicho también sobre los acuerdos de gobierno entre PP y Vox.

A la pregunta de si el resultado de las elecciones en Aragón es el que esperaba, ha respondido que "sí, porque soy presidente", y las elecciones van de ganar o perder.

"Hoy el PSOE tiene en Aragón el peor resultado de su historia. Y no solo el PSOE, la izquierda en su conjunto", ha añadido.

Y ha prometido la mayor bajada de impuestos de la historia en la próxima legislatura, "empezando por el IRPF, un 0,25 cada año del IRPF" a clases trabajadoras, bonificaciones al Impuesto de Sucesiones y ayudas a familias que quieran comprar vivienda, sobre todo jóvenes y en pequeños municipios.

Ha insistido en la reducción de las listas de espera en Sanidad o en la promesa de construir mil viviendas sociales al año, pero ha destacado que la huelga de médicos o la falta de facilidades para la iniciativa privada en la construcción son problemas nacionales que requieren de otra política estatal.

En la misma línea, se ha quejado de la falta de inversiones en infraestructuras de todo tipo, empezando por las relativas al agua, o de la financiación autonómica: "nuestra economía está marcada por los chantajes de los independentistas al Gobierno y eso lo sufrimos especialmente en Aragón", ha resumido. EFE

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