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Vox acusa a Ayuso de "disfrazarse de Vox" con la polémica sobre el abono transporte y cuestiona sus "contradicciones"

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Vox ha acusado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, de "disfrazarse" de Vox ahora que queda menos de un año para las elecciones autonómicas y ha cuestionado sus constantes "contradicciones".

Así ha respondido, en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, el portavoz nacional de Vox, José María Fúster, al ser preguntado sobre si cree que la exigencia de Ayuso de estar empadronado en la Comunidad de Madrid para acceder al abono transporte es una coincidencia velada con la prioridad nacional que promulga su partido.

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"¡Comienza el gran espectáculo de disfrazarse de Vox!", ha enfatizado Fúster, quien ha criticado que Ayuso unos días "insulte" a Vox diciendo que son "irrelevantes", que "no sirven para nada" y que, además, "son la pinza a favor del sanchismo", y otros días tome medidas como la del abono transporte cuando siempre ha defendido que en Madrid "nadie es extranjero".

Tras dejar claro que es "de sentido común" que el abono de transporte de la Comunidad de Madrid sea para quienes residen en la misma y están empadronados legalmente, el dirigente de Vox ha insistido en censurar que Ayuso "disfrace" sus políticas.

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"Pero lo tiene complicado", ha dicho, teniendo en cuenta que es "una persona que decía que en Madrid todo el mundo es bienvenido. "Pues ahora tiene que cabalgar esas contradicciones, a ver cómo lo hace", ha zanjado.

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