Espana agencias

Mouliaá no acude a declarar ante el juez, que decidirá ahora si toma medidas contra ella

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jun (EFE).- La actriz Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar este lunes ante el juez que la investiga por presuntas calumnias a Íñigo Errejón, y el magistrado no ha dado opción a que declare por videollamada, como ella ha solicitado, de modo que las partes quedan a la espera de que el juez se pronuncie en breve sobre si ordena la detención de la investigada, como dictó en un auto, o no.

El juez Arturo Zamarriego insistió en tomar declaración este lunes a Mouliaá como investigada por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, sobre el que dijo que extorsionó a testigos de la causa -diferente- en la que se investiga a Errejón por supuesta agresión sexual a la actriz.

PUBLICIDAD

Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que la actriz alegó que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado la citó para este lunes precisando que si no acude "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial", y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

La letrada de Mouliaá en esta causa recurrió esta decisión primero ante el juez y luego ante la Audiencia de Madrid, mientras la actriz aseguró en redes sociales que no acudirá porque está trabajando en Emiratos Árabes, pero intentaría comparecer por videollamada.

PUBLICIDAD

Este lunes su letrada, Yurena Carillo, ha acudido al juzgado para plantear esta opción pero un funcionario le ha comunicado, tras consultar con el juez, que si no comparecía la investigada podía marcharse, y ya le comunicarían la decisión que se tome, según ha explicado la letrada a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.

"No sabemos si la videollamada hubiera funcionado o no. No se puede saber si es posible o imposible... pero mínimo haberlo intentado hubiera sido una buena idea", ha dicho la abogada a los periodistas.

Ha explicado que en el juzgado le han asegurado que no han recibido el recurso que ella interpuso el viernes ante la Audiencia Provincial en contra de la decisión del juez de ordenar su declaración para este lunes, y ha sostenido que "si no se resuelve esta apelación, no se puede mantener la citación ni la orden de detención".

"No sabemos lo que va a decidir el juez porque yo no he hablado directamente con él. Pero yo lo que considero es que la tutela judicial efectiva de Elisa está por encima de cualquier puja de poder", ha concluido.

Sobre otros extremos de esta causa, la letrada ha explicado que le han dado el informe que hizo un forense sobre Elisa Mouliaá después de que la actriz se negara a declarar en el juzgado por segunda vez, y en el que se concluyó que sí podía acudir a la sede judicial.

Para la letrada de la defensa este informe coincide con lo que Elisa Mouliaá dijo y confirma que "tenía una situación puntual desbordante de estrés".

También le han facilitado el auto en el que el magistrado Zamarriego rechaza la recusación planteada por esta defensa por falta de imparcialidad, y ha anunciado que cuando lo analice lo recurrirá.

Ha explicado que la actriz mantiene planteada una querella por calumnias contra Errejón, por sus actitud y sus comentarios en esta causa y en la de presunta agresión sexual a la actriz, y para cuya tramitación acudió al juzgado correspondiente la semana pasada, pero sin avisar a la prensa.

Por su parte, fuentes de la defensa de Errejón han confiado en que el juez ordene la detención de Mouliaá, por lógica y en coherencia con lo dictado hasta ahora. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barcelona se prepara para gestionar movilidad de 850.000 espectadores en la Grand Départ

Infobae

Las caras de Messi, Neymar y Ronaldo decoran las calles de Calcuta por el Mundial

Infobae

PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo para derogar el delito de injurias a la Corona

Infobae

El Supremo inadmite un recurso de Aragón contra la reubicación de menores migrantes

Infobae

El PP dice que celebrarán "como el que más" que se firme el acuerdo de paz EEUU-Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez

El PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia para reunir la documentación sobre las joyas encontradas en su despacho

La UCO encuentra entre los papeles de Santos Cerdán un escrito en el que Leire Díez apunta a su presunto liderazgo

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

ECONOMÍA

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

DEPORTES

Burela, el pueblo gallego que vivirá el España-Cabo Verde como un derbi de familia

Burela, el pueblo gallego que vivirá el España-Cabo Verde como un derbi de familia

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona, Atlético... y Xabi Alonso