Scheffler, ante el reto de lograr el Grand Slam el día de su 30 cumpleaños

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El Abierto de Estados Unidos de golf, el tercer ‘major’ de la temporada, comienza este jueves con los focos centrados en el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, quien afronta el torneo con el reto de poder convertirse en el séptimo jugador en conquistar el Grand Slam el mismo día en que cumplirá treinta años.

Después de conquistar el Masters de Augusta (2022 y 2024), el Campeonato de la PGA y el Abierto británico, doblete que hizo el pasado año, solo le queda tachar de la lista el torneo que organiza el máximo organismo rector del golf en Estados Unidos (USGA), que este año cumple su 126 edición tras nacer en 1895, y en el que también está entre los favoritos el español Jon Rahm.

PUBLICIDAD

El campo de Shinnecock Hills de Nueva York, el único que ha albergado el ‘major’ en tres siglos distintos, será el escenario donde pretende agrandar su historia el indiscutible número uno desde mayo de 2023, que desde entonces acumula motivos para aproximarse a la leyenda de su paisano Tiger Woods.

Y lo pretende hacer con una particular coincidencia: el domingo, última jornada, el golfista nacido en Ridgewood, a unos 130 kilómetros de Shinnecock Hills, celebrará su trigésimo aniversario.

PUBLICIDAD

De los seis jugadores que presumen de tener el Grand Slam, solo dos lo completaron antes de cumplir los treinta: Woods (24) y el sudafricano Gary Player (29)

En 1930, Bobby Jones también ganó con 28 años los cuatro ‘majors’ de la época, aunque por entonces no existía el Masters de Augusta.

El nivel de juego exhibido en esta temporada no le avalarían como el máximo favorito a pesar de acumular un título -el American Express en enero; tres segundos puestos, uno de ellos en Augusta; dos terceros y un cuarto.

PUBLICIDAD

En el Campeonato de la PGA no estuvo todo lo fino que se esperaba y acabó en decimocuarta posición, y también se quedó fuera del top diez en The Players (22), y en el Memorial (12), su última cita.

En línea con su personalidad, Scheffler, que fue padre de su segundo hijo a finales de marzo, quita hierro a lo que supondría completar el póker de ‘majors’.

PUBLICIDAD

“Si gano este torneo, sería increíble, pero luego llega la semana siguiente y pienso: bueno, ahora Scottie ha ganado el Grand Slam, ha ganado todos estos torneos de golf, ¿y ahora qué? ¿Ganar el US Open sería un sueño? Por supuesto. Pero al final, el Grand Slam nunca ha sido una motivación para mí. Siempre quise ser la mejor versión de mí mismo, y eso me ha traído hasta aquí”, argumentó en la víspera de la competición.

Junto al estadounidense, vuelve a estar en las quinielas Rory McIlroy, de 37 años y número dos del mundo, quien consumó el Grand Slam el pasado año y que este año sumó su sexto ‘major’ en Augusta.

PUBLICIDAD

El Abierto de Estados Unidos fue el primero que consiguió el norilandés, en 2011, por lo que pretende reeditar la gesta quince años después.

También aspira a repetir Rahm, ganador en 2021 en Torrey Pines, quien llega lanzado después de situarse octavo en el ránking mundial, su mejor posición en dos años.

PUBLICIDAD

El golfista vasco, de 31 años, atraviesa un gran momento de forma después de sumar este año dos títulos en LIV -México y Hong Kong- y cinco segundos puestos, entre ellos, en el Campeonato de la PGA, aunque en Augusta pinchó y acabó en el puesto 38.

Será el décimo gran torneo de la USGA que disputa Rahm, quien quedó tercero en 2019 y séptimo el pasado año.

La participación española la completan el catalán David Puig, en su tercer Abierto de EE.UU, y los malagueños Ángel Hidalgo y Rocco Repetto, quienes lograron billete en una de las pruebas clasificatorias.

PUBLICIDAD

Repetto, de 23 años, se estrena en un grande, e Hidalgo lo hace en este torneo.

Aunque no parte de favorito, uno de los protagonistas en Shinnecock Hills es el australiano Adam Scott, quien alcanza los cien ‘majors’ seguidos, algo que solo había conseguido hasta ahora el legendario Jack Nicklaus, con 154. EFE

PUBLICIDAD