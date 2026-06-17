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El Sporting acuerda con Siroko una alianza de cuatro años como patrocinador principal

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Gijón, 17 jun (EFE).- El Sporting y la firma gijonesa Siroko han anunciado este miércoles un acuerdo de patrocinio por cuatro temporadas, a partir de la 26/27, por el que la empresa asumirá el doble rol de proveedor técnico oficial y patrocinador principal del club.

El presidente ejecutivo del club, José Riestra, subrayó, en el comunicado conjunto con el que ambas entidades hicieron pública la alianza, que se trata de algo que "no se ve con frecuencia en el fútbol español" y que refleja "el nivel de compromiso" adquirido por Siroko con el Sporting.

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Riestra destacó que el acuerdo, el cual tildan desde el club de "inédito", trasciende el patrocinio convencional al definirlo como "una alianza entre dos instituciones de Gijón que comparten valores y quieren crecer juntas".

Bajo el acuerdo, Siroko vestirá a la primera plantilla masculina, al equipo femenino y a todo el fútbol base del Sporting, con presencia en el frontal de la camiseta oficial, al tiempo que el club estrenará un canal propio en la plataforma Siroko TV con contenido sobre la actualidad y la cantera rojiblanca.

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"Llegar a este acuerdo en el año en que cumplimos diez temporadas es algo que nos llena de orgullo", afirmó el consejero delegado de Siroko, Borja Mera, quien puso en valor que la empresa nació en Gijón y ha crecido hasta estar presente en más de 50 países.

Mera subrayó que vestir al Sporting desde la primera plantilla hasta las categorías de base y el femenino, así como llevar los partidos de la cantera a Siroko TV, supone "la manera más auténtica de celebrar la primera década de la empresa" y reafirmar el vínculo con la ciudad.

Siroko toma así el relevo de Puma, proveedor técnico de las últimas campañas, y mantiene su apuesta como patrocinador principal en el frontal de la camiseta, papel que ya ejercía esta temporada que acaba de concluir. EFE

dsl/mfc/jpd

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