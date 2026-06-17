Mínguez (PSOE) insiste en defender a Zapatero como "gran referente moral" y confía en que aclare las dudas ante el juez

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado hoy que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que declara este lunes en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por las joyas incautadas durante el registro a su despacho, es una "gran referente moral" para los socialistas y ha confiado en que aclare "todas las cuestiones" ante el juez instructor.

En una entrevista en el programa de 'Mañaneros 360' de 'La 1', recogida por Europa Press, Mínguez ha sostenido que está "convencida" de que el expresidente va a responder "a todas las cuestiones que se tengan que responder" y ha asegurado que desde la formación socialista siguen "defendiendo la inocencia de Zapatero".

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"Vamos a esperar sus explicaciones y evidentemente para los socialistas va a ser un gran presidente como lo ha sido y un gran referente moral porque así nos lo ha demostrado a lo largo de su mandato incluso después", ha reiterado la portavoz.

En cuanto a las declaraciones del exministro Miguel Sebastián en las que afirmaba que él recibió joyas de países árabes, pero que las dejó en el ministerio, Mínguez ha reiterado que la pregunta que se plantea ahora es "si también los gobiernos del PP han recibido regalos, los han entregado o no".

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EL CALENDARIO ELECTORAL

En cuanto a las exigencias que el PNV ha hecho este miércoles sobre la necesidad de convocar elecciones si el Gobierno no consigue presentar unos presupuestos para 2027 y las advertencias de la formación vasca de que la legislatura "ha llegado a su fin", Mínguez ha reivindicado que es "normal" porque queda un año para las próximas elecciones generales y por ello "los socios se van alejando".

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Sobre las enmiendas presentadas tanto por Junts como por el PP este martes en el Congreso para exigir la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones al presidente del Gobierno, Mínguez ha criticado que es un movimiento que "demuestra poca valentía" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tiene "herramientas encima de la mesa" como la moción de censura.

Además, la portavoz ha asegurado que este acercamiento entre ambas formaciones es "un éxito de este Gobierno" porque "demuestra una vez más que la amnistía ha llevado a una normalidad política".

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