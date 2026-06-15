Espana agencias

El TSXG pide al TJUE que se pronuncie sobre si es discriminación exigir a las mujeres 2 años cotizados en los últimos 15

Guardar
Google icon

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre si supone una discriminación para las mujeres que se les exijan 2 años cotizados en los últimos 15 para acceder a la pensión de jubilación contributiva.

Todo ello a raíz de un recurso interpuesto por una mujer contra una sentencia que desestimó una demanda de reconocimiento de la pensión de jubilación por no cumplir con el requisito de 730 días cotizados en los 15 años anteriores a la fecha de su jubilación.

PUBLICIDAD

En concreto, la Sala de lo Social del TSXG ha acordado plantear esta cuestión prejudicial de interpretación ante el alto tribunal europeo, preguntándose los magistrados gallegos si se puede considerar que la recurrente ha satisfecho "la carga de probar un indicio suficiente de una desventaja particular hacia las mujeres que podría ser constitutivo de una discriminación indirecta en relación con la aplicación del requisito de carencia específica para el acceso a la pensión de jubilación en el sistema español de Seguridad Social".

A ello, añaden que, según la prueba practicada, las mujeres tienen más dificultad para trabajar o encontrar empleo en los últimos años de su vida laboral, pues "la tasa de empleo desde los 50 a los 65 años es mayor en los hombres que en las mujeres, las pensiones de jubilación son el 41% de mujeres y el 55% de hombres, y la tasa de abandono de trabajo por cuidado a partir de los 50 años es mayor en las mujeres".

PUBLICIDAD

Por todo ello, la Sala de lo Social solicita que, en el supuesto de respuesta afirmativa a la primera cuestión, el TJUE se pronuncie sobre si es contrario a lo establecido en el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE, "por constituir una discriminación indirecta por razón de sexo, una norma nacional como el articulo 205.1 b) de la Ley General de la Seguridad Social, que exige una carencia específica de 2 años en los últimos 15 años para el acceso a la pensión de jubilación", en la medida en que es "una exigencia para el acceso a la pensión de jubilación más difícil de cumplir por las mujeres que por los hombres".

En particular, el TSXG pide que señale "si el mecanismo jurisprudencial denominado doctrina del paréntesis se puede considerar como un corrector suficiente de la desventaja".

Esta cuestión prejudicial solicitada por el TSXG se da a raíz del recurso contra una sentencia que desestimó una demanda de reconocimiento de la pensión de jubilación por no cumplir con el requisito de 2 años cotizados en los últimos 15 antes de la jubilación.

De esta manera, el fallo del TSXG quedará suspendido hasta que no se pronuncie el TJEU. Además, el auto es firme, pues no cabe interponer recurso.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia de Valencia condena a 8 años y medio de cárcel al futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven

La Audiencia de Valencia condena a 8 años y medio de cárcel al futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven

El Parlamento cántabro pide que el monumento a Carrero homenajee a víctimas del terrorismo

Infobae

Díaz pide a las empresas reforzar la protección de los trabajadores ante el calor extremo

Infobae

Un nuevo libro de la Premio Princesa de Asturias la poeta rumana Ana Blandiana

Infobae

La Audiencia Nacional condena a cárcel a 11 miembros de los Dominican Don't Play por pertenencia a organización criminal

La Audiencia Nacional condena a cárcel a 11 miembros de los Dominican Don't Play por pertenencia a organización criminal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

Santos Cerdán dio vía libre a Leire Díez en los seis viajes que pagó el PSOE para actuar sobre las causas que afectaban al partido

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

El PSOE contempla denunciar a Cerdán y Leire Díez y mantiene su defensa de la gerente Ana María Fuentes

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia sobre las joyas de su despacho y declarar solo por el rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

DEPORTES

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

El Ejército de Tierra anima a Ilia Topuria tras su derrota en la Casa Blanca: “En los momentos difíciles es cuando se mide el valor”

Los debuts de la Selección española en los Mundiales: de la derrota ante Países Bajos por 5-1 a la goleada de La Roja ante Costa Rica por 7-0

Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Justin Gaethje se ríe de Ilia Topuria tras su victoria en la Casa Blanca: “Es un chico tan bonito...”