Espana agencias

Camilla Läckberg vuelve a las librerías en agosto con 'El llanto de los muertos'

Guardar
Google icon

Barcelona, 15 jun (EFE).- La escritora sueca Camilla Läckberg, que ha vendido más de 40 millones de ejemplares en el mundo, volverá a las librerías españolas el próximo 26 de agosto con 'El llanto de los muertos', una nueva entrega de su célebre serie 'Los crímenes de Fjällbacka'.

La publicación, que llegará de la mano de Planeta en castellano y Columna Edicions en catalán bajo el título 'La ploramorts', marca la duodécima entrega de la serie, pero, según han informado las editoriales, puede leerse de forma independiente.

PUBLICIDAD

Asimismo, 'El llanto de los muertos' recupera personajes clásicos de la serie como la escritora Erica Falck y el policía Patrick Hedström, que, treinta años después y gracias a un hallazgo fortuito, retoman la investigación de la desaparición de Sofie y Falck, por su cuenta, acude a Aino, la plañidera (la mujer que llora por los muertos) para buscar respuestas.

Por otro lado, la novela también aborda cuestiones actuales como la salud mental, la maternidad imperfecta, el envejecimiento o la violencia estructural, así como la presencia del folclore mágico con el personaje de la plañidera, Aino, que es capaz de comunicarse con las almas de los muertos.

PUBLICIDAD

Läckberg, que es la una de las escritoras de novela negra más leídas en España, donde ya acumula más de 2 millones de ejemplares vendidos, irrumpió en el panorama literario sueco en 2002 precisamente con la primera entrega de la serie de Fjällbacka, 'La princesa de hielo'.

Desde entonces, además de su celebrada serie, Läckberg es también autora de novelas como 'Mujeres que no perdonan' (Planeta y Columna, 2020) o 'Verdad o reto' (2023) y de una trilogía con el reconocido mentalista Henrik Fexeus con los libros 'El mentalista' (2022), 'La secta' (2023) y 'El espejismo' (2024).

La autora ha sido reconocida, entre otras distinciones, con el Gran Premio de Literatura Policíaca de Francia y al premio Mujer del Año en Suecia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España llama a Reino Unido a abordar la "descolonización" de Gibraltar, una "rémora" contraria al Derecho Internacional

España llama a Reino Unido a abordar la "descolonización" de Gibraltar, una "rémora" contraria al Derecho Internacional

Tom Holland: "España es uno de los equipos más excitantes de este Mundial"

Infobae

Barcones asegura que Mazón tuvo disponibles todos los recursos del Estado durante la dana

Infobae

Begoña Gómez asiste ya a la audiencia previa de cara al futuro juicio

Infobae

La Eurocámara inicia el proceso para levantar la inmunidad de 'Alvise' por presunto acoso a dos eurodiputados

La Eurocámara inicia el proceso para levantar la inmunidad de 'Alvise' por presunto acoso a dos eurodiputados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

Santos Cerdán dio vía libre a Leire Díez en los seis viajes que pagó el PSOE para actuar sobre las causas que afectaban al partido

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

ECONOMÍA

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

DEPORTES

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

El Ejército de Tierra anima a Ilia Topuria tras su derrota en la Casa Blanca: “En los momentos difíciles es cuando se mide el valor”

Los debuts de la selección española en los Mundiales: de la derrota ante Países Bajos por 5-1 a la goleada de La Roja ante Costa Rica por 7-0

Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Justin Gaethje se ríe de Ilia Topuria tras su victoria en la Casa Blanca: “Es un chico tan bonito...”