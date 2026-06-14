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Wembanyama: "Duelo mucho, pero no voy a huir"

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San Antonio (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El francés Victor Wembanyama, jugador de los San Antonio Spurs, afirmó este sábado que la derrota en las Finales NBA contra los New York Knicks le "duele mucho", pero destacó que no va a "huir", sino usará el disgusto como motivación.

"Extremadamente. Duele. Duele mucho. Pero no voy a huir de eso. Voy a usarlo como combustible", afirmó Wembanyama en la rueda de prensa posterior a la derrota 90-94 sufrida en casa contra los Knicks.

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Los New York Knicks se proclamaron campeones NBA este sábado por primera vez en 53 años, con otra remontada de 16 puntos sobre los San Antonio Spurs liderada por un Jalen Brunson estelar, que con sus 45 puntos, entregó la gloria a los neoyorquinos como incuestionable MVP

"Creo que, comparado con cualquier cosa anterior, esta es la mayor lección de mi vida, el momento de aprendizaje más grande. No puedo decir exactamente cuál es la lección, pero sin duda estamos aprendiendo de esto. Estoy aprendiendo más que en cualquier otro momento de mi vida", afirmó.

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"Yo no estoy satisfecho con no ganar. Pero esta es la lección más grande de mi vida. Como equipo, no hay mejor experiencia que lo que acabamos de vivir", añadió.

"Lo que me molesta es que probablemente haya que jugar cien partidos antes de poder volver a unas Finales. Voy a tener que guardarme eso por dentro, bajar las revoluciones, esperar y ejecutar durante cien partidos", concluyó. EFE

(foto)

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