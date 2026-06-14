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Mafalda Cardenal: "Hace un año escribía más fácil desde el desamor, ahora sería incapaz"

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Javier Herrero

Madrid, 14 jun (EFE).- Reconocida como una de las nuevas portavoces musicales de la generación Z, Mafalda Cardenal se hizo famosa como autora y cantante gracias a sus pequeñas historias personales de desamor, un tipo de composición que hoy, en otro momento vital muy diferente, le ha hecho cambiar el eje de inspiración.

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"Hace un año habría dicho que era más fácil escribir sobre el desamor, pero ahora sería incapaz de escribir desde ahí. Depende del punto en el que te encuentres en tu vida, por lo menos para mí, que escribo sobre lo que me pasa", ha contado en la quinta entrega del videopódcast 'Gen [F]' de la agencia EFE, coincidiendo con la salida de su tema 'Creo que te quiero'.

A preguntas de sus seguidores, ha reconocido que está enamorada, concretamente de Antón Álvarez, fundador y componente de Taburete, y que a él va dirigido otro sencillo de esta "nueva etapa", 'Canción de amor', que publicó hace solo un mes.

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"Esta canción me ha costado mucho menos que 'Tu fan', porque encima no duele", ha reconocido al comparar el nuevo corte con el tema con el que se dio a conocer hace tres años.

Tan transparente como en sus canciones, "muy literales y con pocas metáforas", como ella misma ha indicado, ha confesado que se encuentra en un buen momento gracias en parte a su relación: "Estoy muy contenta, ha sido muy intenso. Llevamos desde septiembre y, aunque nos conocíamos levemente de antes, entonces no nos caímos muy bien. Este año nos hemos caído mejor y aquí estamos".

Cardenal (Alicante, 2001) ha tomado el relevo a otros artistas jóvenes y emergentes en 'Gen [F]' como Métrika o Abraham Mateo y, como ellos, ha jugado con el periodista musical Javier Herrero a saltar a otras épocas en las que le hubiese gustado vivir, concretamente al París hippy de los 70, y ha recordado cómo empezó su propia carrera.

Su primera canción, en concreto, la escribió con 15 años para una amiga para la que no encontraba regalo. "Salió superrápida y empecé a hacerlo para todas las demás y de ahí acabé escribiendo sobre mis exnovios", ha relatado con humor.

"Desde luego nunca pensé que sería cantante", ha dicho al rememorar que, aunque de niña se encerraba en el baño a menudo a cantar, se impuso su faceta más práctica y su habilidad con las matemáticas al decidirse a estudiar una carrera como Dirección y Administración de Empresas.

Su graduación en junio de 2023 casi coincidió con la publicación de 'Tu fan', pero ocupada con toda la logística del fin de sus estudios no se preocupó ni de hacer promoción, hasta que tras el verano la canción se convirtió en un "boom". "Fue la señal que necesitaba. Me di un año para ver qué tal y ya van tres, así que supongo que ha ido bien", se ha felicitado.

Tras varios sencillos previos que fueron cimentando su fama entre sus oyentes, en 2025 lanzó su primer disco, 'Mis notas de voz' (Sony), que desde el título cuenta mucho de cómo es su proceso compositivo, aunque ella también ha desmenuzado cómo las rupturas la impulsaban a escribir.

"Antes alguien me rompía el corazón, lo pasaba fatal dos días llorando y luego hacía que estaba perfecta, hasta que un día no tenía que fingir porque ya estaba feliz. Ya superado todo lo malo, escribía canciones que era incapaz de hacer cuando estaba tan triste, porque cuando estás triste lo último que quieres es estarlo más", ha contado.

Ese planteamiento, ha añadido a continuación, ha cambiado. "He aprendido de mis errores escribiendo canciones. (...) Soy una persona muy positiva y me gusta pasarlo bien, pero ya no soy tan ingenua ni de buena, tonta. Y ahora si me lo haces pasar mal, ya no soy tu amiga", ha dicho.

Ha reconocido la influencia de Taylor Swift ("He aprendido mucho de ella involuntariamente porque he crecido escuchando sus canciones", ha dicho) y también que, aunque no suele ponerse nerviosa en los conciertos, el día que cantó con Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional de México temblaba de emoción. "Aún hoy no termino de comprender que he cantado con él", ha comentado.

Cardenal, que también ha compartido escenario con Eva Amaral, ha reconocido que no siempre ha dicho "sí" a toda invitación a colaborar: "Con 'Tu fan' llegaron propuestas de remixes con gente muy top pero que no pintaba nada, como de reguetón".

"Creo que el hecho de tener una carrera o un plan B me ha ayudado a no tomar decisiones precipitadas, a no coger cosas por desesperación, porque tenía margen y si algo no funciona, no es el fin del mundo", ha indicado tras confesar que le encantaría cantar junto a los colombianos Morat.

Preguntada sobre una posible colaboración con Taburete, no ha sido tan resolutiva: "De los primeros conciertos que recuerdo, con 15 años, fue ir a uno de ellos en Alicante. Me parecen unos cracks y me caen muy bien, pero no sé si en algún momento se dará, la verdad es que ni lo he pensado". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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